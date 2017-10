Beñat tiene claro que "el partido de Mestalla en la línea a seguir"

Lezama , 12 oct .- Beñat Etxebarria ha insistido este jueves en la línea que han venido manifestándose varios de sus compañeros durante el parón liguero de que el último partido en Mestalla, a pesar de la derrota (3-2), "es el camino a seguir" en el Athletic para remontar el mal momento de juego y resultados por el que pasó antes de visitar al Valencia.

"Mestalla es la línea a seguir. En Valencia el equipo dio un paso adelante, el partido empezó muy difícil (2-0) y casi lo sacamos", ha dicho el centrocampista vizcaíno en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el entrenamiento de hoy, ya con los internacionales de regreso de los partidos con sus respectivas selecciones.

Beñat, "muy contento" por la renovación hasta 2020 que se dio a conocer ayer y también por el gol a balón parado que marcó en el amistoso ante el Barakaldo en Lasesarre, asume que "no es el mejor momento" del Athletic, pero también está seguro de que "el equipo esta capacitado para sacar esto adelante".

"Y lo vamos a hacer seguro", ha apuntado, al respecto de la racha de seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas, que encadena el conjunto bilbaíno, y confiado que "contra rivales fuertes" el Athletic "siempre hemos dado la cara".

"Y más en casa y con nuestra gente. Ahora lo que tenemos que hacer es dar ese plus no solo contra los equipos fuertes sino contra todos los equipos", ha reflexionado, reconociendo que esta temporada igual han cedido en ese "plus de ir a por los partidos" que tenían en cursos anteriores.

"Tenemos que seguir con nuestro juego y llevar en todo momento el peso del partido, contra el rival que sea", ha añadido.

Por otro lado, ya en cuanto a su situación personal de haber perdido la titularidad indiscutible de los últimos años, ha negado que tenga "ninguna molestia" física que explique su pérdida de protagonismo y ha reconocido que le quizás este año le esté "costando más que otras temporadas", pero que sigue "trabajando para estar en el mejor omento de forma y de confianza". "En el comienzo de Liga igual te falta algo de chispa y de ritmo y eso se coge con los partidos", ha apuntado.

No obstante, ha recordado: "Soy el tipo de jugador que soy. Me gusta tener el balón y siempre intento hacer lo que sé y ayudar al equipo". "Esto es fútbol y lo único que tengo que hacer es seguir adelante, intentar coger mi ritmo y la confianza que tenía", ha finalizado.