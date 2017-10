Zoido asegura que el Gobierno no ha tomado medidas excepcionales en Cataluña

(Actualiza la NP3019 con otra respuesta del ministro en el pleno)

Madrid, 11 oct (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que el Gobierno no ha adoptado "ninguna medida política excepcional en Cataluña" y se ha limitado a responder dentro del marco constitucional y la legalidad vigente a una "amenaza" a la democracia y el Estado de derecho.

Así ha respondido Zoido al portavoz de En Comù Podem, Xavier Domenèch, quien en la sesión de control al Gobierno en el Congreso le ha preguntado si el Ejecutivo tiene intención de aplicar "más medidas de excepcionalidad en Cataluña" para resolver lo que ha calificado como una grave crisis de Estado.

El titular de Interior ha insistido en que no se ha tomado ninguna medida excepcional y que el Gobierno no ha actuado para resolver un problema político, como dice Domenèch, sino para responder a la "amenaza a la democracia, al Estado de derecho y a las libertades de todos en Cataluña" que se ha producido.

Zoido ha añadido que el problema lo ha provocado la "irresponsabilidad de quienes han quebrantado la legalidad, desobedeciendo al Tribunal Constitucional y poniendo en riesgo la convivencia".

Ha garantizado que el Gobierno lo que ha hecho es dar cumplimiento a los requerimientos de jueces y fiscales, que la Policía "ha tenido que atender".

Asimismo, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad que, ha dicho, se han limitado a cumplir las órdenes de los tribunales que constataron que el referéndum del 1-O era "nulo" y que inquirieron a impedir su celebración.

El ministro ha recordado que también la Junta Electoral Central constató que, como mantiene el Gobierno, "no ha existido ningún proceso que pueda ser considerado un referéndum en Cataluña" y que carecen de valor los que se han presentado como resultados.

Domenèch ha acusado a Zoido y al Gobierno de "negar la realidad" en un momento de "enorme tensión política y social en Cataluña y España", y ha insistido en que esta situación no se resuelve con "medidas represivas".

Ha señalado que el ministro del Interior tiene una responsabilidad "directa" en lo ocurrido y ha considerado que ayer, tras el anuncio del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se produjo "un paso hacia la distensión" ante el que el Gobierno debería recurrir al diálogo.

"Necesitamos inteligencia que creo que es lo que no ha demostrado usted en esta respuesta", ha dicho Domenèch, afirmación ante la que Zoido se ha mostrado sorprendido por que el portavoz de En Comù Podem se haya erigido en el que "debe valorar o no el coeficiente intelectual" de sus interlocutores.

No ha sido la única pregunta a Zoido referida a la actuación de las fuerzas de seguridad ya que el diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes ha reprochado al Gobierno las imágenes de "gente arrastrada por los pelos, gente echada por las escaleras abajo o gente contra la que se ha usado la defensa policial cuando tenía las manos levantadas o estaba de espalda".

"893 heridos, 893 heridos", ha gritado Guillaumes, que ha citado las condenas a la actuación policial del 1-O que han hecho públicas países como Escocia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Lituania o el partido liberal sueco y de la que también se han hecho eco medios de comunicación como The New York Times, The Guardia, Libèration o The Economist, cuya portada ha exhibido el diputado.

El ministro del Interior ha denunciado las "mentiras" y ha calificado de "vergonzoso" que se utilicen imágenes que no se corresponden con la realidad.

"Ni esa portada ni muchas de las lesiones que se han contado corresponden con la realidad", ha dicho Zoido tras reiterar que la actuación policial del 1-O estuvo guiada por un "respeto escrupuloso a la norma", con "profesionalidad exquisita y proporcionalidad en los medios empleados".

Y ha concluido: "El problema aquí es que no ha habido referéndum, sino un paripé que ustedes pretenden utilizar como excusa y pretexto".