'The New York Times' publica un estudio de la Universidad Camilo José Cela

Madrid, 11 oct (EFE).- El diario estadounidense 'The New York Times' se ha hecho eco del nuevo estudio publicado por el Laboratorio de Fisiología de la Universidad Camilo José Cela en la revista internacional 'Journal of Sports Medicine and Physical Fitness' con el título 'A comparison of the physiological demands imposed by competing in a half-marathon vs. a marathon'.

Así lo destaca hoy en un comunicado la Universidad madrileña en el que explica que el estudio, realizado por los profesores Juan del Coso, Juan J. Salinero, Beatriz Lara, Javier Abián-Vicén, César Gallo-Salazar y Francisco Areces, hace una comparación entre dos pruebas de resistencia: el maratón y el medio maratón.

En particular, se han centrado en la influencia de la deshidratación y del impacto muscular en los tiempos finales de los atletas de sendas disciplinas en competición.

Los corredores de maratón, señala el estudio, tuvieron un mayor impacto en sus piernas, por lo que se puede deducir que no estaban completamente preparados para esta prueba. Sus músculos se deterioraron ligeramente, especialmente a mitad de carrera, y su ritmo disminuyó, a diferencia de los atletas de media maratón.

Se trata de dos disciplinas que conllevan una gran carga a los grupos musculares de las piernas, por lo que las rutinas de entrenamiento deben adaptarse.

El estudio recomienda a los deportistas entrenamientos mixtos de fuerza máxima y explosiva combinadas con entrenamientos de varias velocidades y distancias (por ejemplo, intervalos) para ir acondicionando gradualmente los músculos de la pierna para las exigencias de una maratón.

El estudio también sugiere como propuesta que los atletas registren los niveles de agua y déficit de electrolitos durante las competiciones para evitar impactos negativos en el funcionamiento corporal, así como para ayudar a mantener el ritmo de carrera.