Toribio: "Ni antes íbamos a jugar la Liga de Campeones ni ahora a descender"

Alcorcón , 11 oct .- Dani Toribio, centrocampista gerundense del Alcorcón, restó importancia al hecho de encadenar tres derrotas consecutivas y declaró que "hay que tener paciencia" porque "ni antes íbamos a jugar la Liga de Campeones ni ahora a descender".

El Alcorcón encadena cuatro partidos sin ganar, los últimos tres con derrotas, y se encuentra al filo del descenso antes de visitar en el José Zorrilla al Real Valladolid.

"Es un partido importante porque llevamos tres derrotas y el equipo tiene ganas de demostrar cosas porque está habiendo muchas críticas, que son normales, pero ni antes íbamos a jugar la Liga de Campeones ni ahora vamos a descender", dijo Toribio.

"Hay que tener paciencia, hay un grupo nuevo, se está adaptando todo y estamos todos muy comprometidos", señaló el futbolista alfarero, que apuntó que su técnico, Julio Velázquez, incide en que haya "máxima ilusión en el terreno de juego".

"No se acaba la vida o el mundo por tres derrotas seguidas", declaró Toribio, que esta temporada no está siendo titular habitualmente.

"No he tenido muchos minutos, me dedico a entrenar, esperar la oportunidad y trabajar para cuando pueda. Quiero hacer un gran año y unos buenos números", apuntó Toribio, en declaraciones difundidas por el club.

El próximo rival del Alcorcón es el Valladolid, séptimo clasificado con trece puntos.

"Es un equipo muy completo. Es de los mejores de la categoría, pero confío plenamente en los compañeros y seguro que nos levantaremos después de esos tres golpes para hacer un buen partido", finalizó.