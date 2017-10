Savane: "La cara del equipo ante el AEK Atenas es más cercana a la realidad"

Madrid, 11 oct (EFE).- El pívot senegalés del Movistar Estudiantes Sitapha Savane aseguró hoy que la cara que mostró el conjunto colegial en la victoria de ayer la Liga de Campeones FIBA contra el AEK Atenas griego (79-87) es "más cercana" a la realidad que la de la derrota del domingo en Liga Endesa ante el Gipuzkoa.

"Desde luego hemos mostrado una cara mas cercana a la nuestra que la del domingo, que no sé si por ser el primer partido en casa nos salió muy cruzado", explicó a EFE el interior del Estudiantes, que no fue convocado al partido porque fue descartado ya que la regulación de la Liga de Campeones no le reconoce como jugador de formación local, estatus que sí tiene en la ACB.

El interior senegalés, que participó este miércoles en la presentación del patrocinio de la empresa Sojasun al equipo colegial, dijo que le dio "muchísima alegría" la victoria, aunque reconoció haber pasado "más nervios" viendo el partido por la televisión que sobre el parqué.

Savané destacó que sus compañeros plasmaron "muchas cosas" de las que habían hablado tras la derrota del domingo en casa ante el Gipuzkoa, un partido para olvidar en el que cayeron por 75-92.

"Yo creo que lo que ocurrió no es normal. Aunque la pretemporada es otra historia, lo que se veía del equipo era para esperar otra cosa. Pero hay días que las cosas nos salen, cuando empiezan mal los fallos llevan a más nerviosismo y mas tensión, encima jugando en casa el primer partido con ganas de intentar agradar a tu afición", reflexionó.

Su próximo rival, el sábado 14, será el recién ascendido San Pablo Burgos, y en el vestuario colegial saben que es "el momento de sumar" su primera victoria en la Liga Endesa tras dos derrotas ante Baskonia y Gipuzkoa (el primer partido contra el Joventut fue aplazado por la Liga de Campeones).

"Es el momento de sumar, es lo que nos gusta decir, daría igual si fuera contra un equipo de más renombre", apuntó Savane, que recordó que ya se enfrentaron con el Burgos en pretemporada, con victoria colegial por 89-83 en el Circuito Movistar de Moralzarzal (Madrid).

"Sabemos que tiene buen equipo, es su primera temporada en ACB, con la ilusión que eso supone. Que nadie piense que va a ser fácil, pero vamos a ir a por todas", añadió.

El interior explicó que el entrenador Salva Maldonado le pide que lo haga "lo mejor posible día a día" y que aporte desde su veteranía a los jugadores más jóvenes y a aquellos que debutan en la Liga Endesa, para que el equipo se conjunte "cuanto antes".

La doble competición que afronta el Estudiantes esta temporada, siete años después de su última participación europea, les pone en una tesitura de más carga de partidos pero a la vez les permite tener la competición continental para reactivarse en cuanto a la moral, como ocurrió ayer en Atenas.

"Hemos visto muy rápidamente las dos caras de jugar en Europa, jugar el domingo y tener que prepararse enseguida para volver a jugar, y también tener la oportunidad de volver a jugar el martes y no estar toda la semana durmiendo mal por las malas sensaciones del equipo. Me he encontrado al equipo a su vuelta y todas las caras eran bien distintas, esto nos vendrá bien para el fin de semana", finalizó Savane.