Santaolalla: con Trump, el arte hispano reivindica su posición en EE.UU.

Montevideo, 11 oct (EFE).- El músico y productor argentino Gustavo Santaolalla considera que bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los artistas latinoamericanos tienen una "necesidad de mostrar al mundo" y al país norteamericano quienes son y dónde están parados.

Según el ganador de dos Óscar, un Globo de Oro y dos Bafta, entre otros muchos premios, este es un momento "especial" para la cultura hispana porque hay "un presidente como Donald Trump, que es una persona obviamente de corte racista".

"Creo que paradigmáticamente eso le da un lugar de protagonismo a todo lo que es la hispanidad y hay una especie de obligación de parte nuestra de proyectar quienes somos y mostrar al mundo y de pararnos en el lugar que nos corresponde", resaltó el bonaerense en una entrevista con Efe.

El cantautor, que este viernes se presenta en Montevideo en un concierto en solitario, subrayó que mediante la música, el cine y el teatro latinoamericano "cada vez se refleja más esta especie de necesidad de mostrarle al mundo y a un lugar como Estados Unidos quienes somos y dónde estamos parados".

Santaolalla, conocido por liderar la banda de rock argentino Arco Iris en la década de los sesenta, haber producido a Julieta Venegas, Juanes y Jorge Drexler, entre otros, y crear la banda sonora para películas como "Babel" y "Brokeback Mountain", actuará en Uruguay en el marco de su gira "Desandando el camino".

Con este tour, que también recorrerá el territorio argentino y tal vez vaya a Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina en 2018, es la primera vez que el artista sudamericano se sube a un escenario como solista.

En este espectáculo de casi "dos horas y media", que tendrá lugar en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo y forma parte de la quinta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay (Fidae), el músico hará un repaso a su carrera.

"Es algo bastante único. No tiene una característica de nostálgico, no tiene ese tufillo de algo que es repetido, remanido y regurgitado. Al contrario, tiene una cosa de frescura nueva, de un artista nuevo, porque como artista Gustavo Santaolalla no existía", explicó con respecto a "Desandando el camino".

El motivo por el que el artista decide dar este paso a estas alturas de su larga carrera gira en torno a varias razones: el cincuenta aniversario del rock nacional argentino, la reedición en vinilo del primer álbum de Arco Iris y que hace un año se convirtió en abuelo.

"Estoy en el mejor momento para hacerle justicia a esas canciones", declaró el ganador de quince Grammy latino y dos Grammy, quien además explicó que tal vez no se había decidido a tocar en vivo en solitario antes porque "no tenía el valor para hacerlo" y sentía que su "función estaba más en ayudar a otros".

Santaolalla, de 66 años, matizó que el repertorio del espectáculo esta formado por canciones "muy personales" y que en la selección de temas trató de mantener la "visión ecléctica" de su trayectoria.

Como punto de partida, este concierto toma sus inicios con la banda Arco Iris y canta temas como "Mañanas campestres", que fueron la semilla que dio fruto a una de las carreras más brillantes en la música latinoamericana.

También interpretará algunos de los temas que ha compuesto para películas o la melodía principal del videojuego "The Last of Us", que provoca gran euforia entre los asistentes más jóvenes, según reconoció Santaolalla.

"Es muy interesante lo que pasa con la audiencia que cubro. Va desde gente de mi edad o un poco más grande hasta chicos de doce, trece y catorce años", remarcó el compositor de las bandas sonoras de filmes como "Diarios de motocicleta", "Relatos salvajes", "Hacia rutas salvajes" o "Amores perros".

Pero esta gira no es el único proyecto del polifacético artista, pues entre sus próximos proyectos se encuentra escribir su biografía, llevar a Nueva York "Arrabal" -un espectáculo de danza basado en la banda Bajofondo, de la cual también forma parte- y un musical.

Santaolalla está terminando un espectáculo basado en "El laberinto del fauno", la película dirigida por Guillermo del Toro en 2006, un musical que tendrá canciones con letra de Paul Williams ("Bugsy Malone" o "Ha nacido una estrella") y que verá la luz "en un par de años".