Rajoy reivindica sus "agallas" y espera estar en Congreso "muchísimos" años

Madrid, 11 oct (EFE)- El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado hoy sus "agallas" y su "instinto" político y ha confiado estar en el Congreso durante "muchísimos años".

Rajoy ha hecho estas consideraciones en respuesta ante el pleno del Congreso a la intervención de Pablo Iglesias en el debate sobre la situación en Cataluña y en la que el líder de Podemos ha elogiado al que fuera presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado su satisfacción por el hecho de que minutos antes Iglesias dijera que Suárez era un hombre "con agallas y con instinto".

"Lo celebro por muchas razones. La primera porque comparto esa afirmación, pero también por otra que espero que no le moleste, y es que cuando yo deje de estar en esta Cámara, espero que dentro de muchísimos años y que usted lo vea, me gustaría que alguien como usted dijera también qué agallas y qué instinto tendría el señor Rajoy. Y no mentiría", ha puntualizado entre aplausos de los diputados del PP.

En la intervención con la que se ha cerrado el debate sobre la situación en Cataluña, el presidente del Gobierno ha subrayado que el momento actual no es fácil.

"Pero nos toca y toca sumar", ha recalcado antes de negar que haya una crisis de legitimidad en España, como había asegurado previamente Iglesias.