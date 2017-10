Rajoy: la implacable realidad ha desmontado todas falsedades independentistas

Madrid, 11 oct (EFE).- EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que la "implacable realidad" ha "desmontado de un plumazo" todas las falsedades que pretendía colocar el "mito de la independencia" como si se tratase de "un cuento de hadas".

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición del Gobierno ante el desafío secesionista catalán, Rajoy ha señalado que "el independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia".

Ha recordado así las decenas de empresas que han decidido su salida de Cataluña, grandes y "ejemplares" compañías que con su capacidad emprendedora han llevado durante años la marca de Cataluña por el mundo, pero ahora se ven obligadas a marcharse ante la amenaza de ruptura.

También ha subrayado su preocupación por la caída de las reservas turísticas, y ha dado, como muestra del impacto negativo, "un solo dato", el hecho de que las advertencias a viajeros internacionales para que no vayan a Cataluña han sido "muchas más" que las que hubo tras el reciente atentado de Barcelona.

Rajoy ha insistido en esa "implacable realidad" que desmonta el mito secesionista.

Y ha recalcado: "La independencia no es pacífica, no es gratuita, no será reconocida en Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes".