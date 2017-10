Luis Figo se incorpora a la UEFA como consejero de fútbol

Madrid, 11 oct (EFE).- La UEFA anunció este miércoles la incorporación como consejero de fútbol del exjugador portugués Luis Figo, cuya "amplísima experiencia será de gran ayuda" en palabras de su presidente, el esloveno Aleksander Ceferin.

El cometido de Figo en la UEFA será trabajar junto a su presidente y la División de Fútbol para tratar temas como aspectos técnicos del juego y sus normas, además de ser parte del programa de embajadores de ésta.

"Luís Figo fue un jugador fantástico que era un ejemplo de conducta tanto dentro como fuera del terreno de juego. Es una figura muy respetada dentro del deporte y estoy muy agradecido de que se haya unido a nuestro equipo", destacó Ceferin, que apuesta por la incorporación de más exjugadores a la UEFA para la toma de decisiones.

Internacional con Portugal en 127 partidos, Figo ganó el Balón de Oro en el año 2000, dos temporadas antes de conquistar la Liga de Campeones con el Real Madrid en 2002, la antigua Recopa y la Supercopa de Europa en dos ocasiones.

"He tenido suerte al conseguir tanta experiencia y creo que mi conocimiento puede tener una influencia positiva. El fútbol no para de evolucionar. Tengo el privilegio de poder estar involucrado en la UEFA y me gustaría dar las gracias a Aleksander Ceferin por darme esta oportunidad", dijo Figo tras su nombramiento.

El luso aseguró que "está deseando devolver al fútbol algo de todo lo que ha aprendido" en él. "Cuando empecé a jugar profesionalmente en 1990 nunca habría imaginado que algún día tendría la oportunidad de unirme a la UEFA y trabajar junto al presidente y algunas de las mejores mentes de fútbol de todo el mundo", añadió.