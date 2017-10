El Levante estudia la posibilidad de fichar por la baja de Iván López

València, 11 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que la dirección deportiva del club va a analizar las opciones que ofrece el mercado y que "si mejora lo que hay" ficharán para suplir la baja de Iván López, que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará entre seis y siete meses de baja.

"Lo primero que pienso es que no hay que precipitarse. Hay que analizar la situación, los jugadores que puedan jugar y ver qué ofrece el mercado y ver si mejora o no. Ahora no hay que tener prisa porque tenemos a Pedro o Shaq que son especialistas y Rober o Morales que nos pueden ayudar", dijo Muñiz en la rueda de prensa.

"Vamos a ver lo que nos ofrece el mercado y ese análisis le corresponde a la dirección deportiva. No hay que traer por traer. Si traemos algo es algo que ayude", insistió.

El entrenador del Levante lamentó la lesión de rodilla de Iván López, que será operado en las próximas horas por el doctor Ramón Cugat en Barcelona y que estará entre seis y siete meses de baja.

"Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que podemos solucionar y eso lo tienen que arreglar los doctores. Son cosas que pasan, la vida nunca para y hay que levantarse, por un golpe no se para la vida. Tenemos que estar con Iván, ayudarle y darle ánimos", afirmó.

Muñiz, que bromeó al confesar que "que no se nos gafe nada" porque ahora cuenta con 18 jugadores disponibles para el partido ante el Espanyol del próximo viernes, aseguró que no está preocupado por las numerosas lesiones sufridas en este inicio de temporada.

"El control es exhaustivo. Nos acordamos de las lesiones cuando pierdes y recuerdas todo lo sucedido malo. Hay que tener una plantilla compensada para superarlo. Es una cosa más del fútbol pero el control en esa situación es total y no hay ningún problema. El fútbol es muy exigente y la categoría te exige esfuerzo", finalizó.