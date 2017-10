Lete: "Las competiciones de ámbito estatal se desarrollarán con normalidad"

Madrid, 11 oct (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Ramón Lete, aseguró que los presidentes de diez federaciones, tres de ellos catalanes, le han "transmitido un mensaje de "tranquilidad" y que "las competiciones de ámbito estatal se van a desarrollar con total normalidad".

"Estamos trabajando de la mano de las federaciones y vamos a seguir trabajando para velar por el normal funcionamiento de las competiciones", dijo Lete al término de la reunión mantenida con la Asociación del Deporte Español (ADESP), que reúne a todas las federaciones olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado.

El presidente del CSD explicó que convocó la reunión de esta mañana tras coincidir ayer con su homólogo en ADESP y máximo responsable de la Federación de Triatlón, José Hidalgo, en la conveniencia de hablar sobre posibles "obstáculos que pudieran surgir y perjudicar a las competiciones de ámbito estatal ante lo que pudiera suceder" en Cataluña.

"No hay ninguna razón para pensar que esta declaración unilateral en su caso pueda distorsionar el ámbito de las competiciones deportivas. No tenemos ninguna constancia de que ninguna federación catalana haya hecho ninguna solicitud, petición o información en ese sentido", afirmó.

Lete respondió así a la pregunta de si tiene noticia sobre la intención de alguna federación catalana de dejar de participar en competiciones estatales. "Vamos a seguir trabajando para que el deporte no se vea afectado por decisiones políticas de otra índole", insistió acompañado de José Hidalgo.

Ante la posibilidad de que alguna federación autonómica decida no participar en competición estatal e presidente del CSD recordó que la ley del Deporte de 1990 ampara esa posibilidad y señaló que "no se puede obligar a ningún club a que compita donde no quiere, pero ni ahora, ni ayer, ni hace cinco años".

Lete también se refirió a la hipotética utilización de escenarios de acontecimientos deportivos para hacer reivindicaciones políticas, hecho frente al que "hay respuestas legislativas" para reaccionar. "Aplicaremos la ley en su máxima contundencia", añadió.

Cuestionado por el impacto que puede tener en la selección española de baloncesto el conflicto entre la FIBA y la Euroliga, el presidente del CSD defendió la obligación de éste para proteger al jugador.

"Es lo que más nos debe preocupar en esta casa y a las selecciones. Entendemos que tanto la FIBA,que ya tuvo un acuerdo con la NBA, debiera llegar a un acuerdo con la Euroliga para no originar este tipo de tensiones y apelábamos a la responsabilidad de ambas instituciones porque lo que no podemos consentir es que la selección española no compita en sus mejores condiciones. Queremos los mejores jugadores en la selección española y este es el objetivo único que se plantea esta casa", dijo.

Junto a José Ramón Lete y José Hidalgo participaron en la reunión de ADESP los vicepresidentes de ésta, Julián García (presidente de Pelota) y Julia Casanueva (presidenta de Vela), el secretario general, Juan José Román (presidente de Piragüismo), el tesorero José Luis Bruna (presidente de Pesca y Casting) y los vocales Raúl Chapado (presidente Atletismo), Carmelo Paniagua (presidente de Patinaje), Joan Garrigós (presidente de Montaña y Escalada) y Enrique Álvarez, vicepresidente de la Federación Española del Deporte de personas con discapacidad Física.