La Junta de CyL denuncia "falta de tacto" del Ministerio sobre los peajes

Valladolid, 11 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha denunciado hoy la "falta de tacto y sensibilidad" manifestada por el Ministerio de Fomento al abordar la situación de los peajes en las diferentes autonomías, por comunicar acuerdos con unas y mantener la duda sobre otras como Castilla y León.

Herrera ha respondido así al ser preguntado en la rueda de prensa de presentación del proyecto de ley de Presupuestos por si la Junta tiene consignada alguna partida para minorar el coste del peaje para transportistas hasta que acaben las concesiones actuales de las autopistas AP-1, a su paso por Burgos, y AP-6, en Segovia.

El presidente autonómico ha insistido en que es el Ministerio el que debe determinar cuántos recursos hay que aportar desde el ámbito público para mejorar la seguridad vial y el tránsito en las citadas autopistas, con el horizonte de 2018 como finalización de la concesión en el caso de la AP-1.

No obstante, ha avisado de que la Junta ofrecerá su colaboración económica hasta que culmine la concesión actual, pero no a partir de entonces: "no tenemos ninguna disposición a colaborar con nadie en caso de que la decisión sea mantener el peaje", ha dicho.

En este punto, Herrera ha sostenido que la aportación que realice Castilla y León sería "la lógica" para este caso, aunque ha reconocido que no hay una partida específica para esta iniciativa, sino que el desembolso se realizaría con cargo a los créditos globales que tiene la Consejería de Fomento.