Duelo de franceses para conmemorar la Hispanidad

Madrid, 11 oct (EFE).- Jornada especial la de mañana jueves en el madrileño hipódromo de La Zarzuela de Madrid, la única no dominical del otoño y que incluye la disputa de la mejor milla de la temporada, el Gran Premio de la Hispanidad.

Todo apunta a que se verá un duelo a dos entre "Almorox", el campeón en 2016, y "Noray", el vencedor de la preparatoria. Curiosamente, ambos están entrenados en Francia.

El defensor del título, "Almorox", que pertenece al español Antonio Caro, está entrenado por Christophe Ferland y contará con la monta de su jockey habitual, el galo Julien Augé. "Noray", por su parte, es propiedad del canario Enrique León, también su preparador, afincado desde hace un quinquenio en el país vecino. Será conducido por el luso Ricardo Sousa.

El premio Young Tiger, la cita previa de este Hispanidad tres semanas atrás, dejó uno de los espectáculos más brillantes del año, con "Noray" escapado una decena de cuerpos del resto del lote y "Almorox" esperando hasta la recta final para intentar darle caza, lo que no logró por el buen hacer el jinete del primero, que entonces era Václav Janácek. El checo no podrá repetir en la silla del aspirante toda vez que debe montar a "Argüero", caballo del preparador Guillermo Arikorreta, para el que tiene firmadas las primeras montas.

La opción de "Argüero" no es pequeña. Tercero en la edición de 2016, por detrás de "Argüero" y el hoy ya retirado "Noozhoh Canarias", llega a la cita en su momento de forma más alto en el presente 2017.

La reunión arrancará a las 11.30 horas con un sprint de 1.100 metros para potros de dos años, donde sobresale "Kiko" (mantilla número 1) en un pequeño lote de cuatro unidades. En la segunda, carrera también reservada a la generación precoz, sobre los 1.400, gustan "Magal" (4) y "Romelia" (5).

Dos hándicaps de 2.200 metros a continuación. Para la tercera, con veinte aspirantes (cupo máximo en la pista de hierba madrileña), las bazas más fiables son las de "Martul" (1), "Santiz" (2), "Argaly" (4), "Kismar" (9), "Redene" (11) y "Dolly Dimples" (15). En la Lototurf, "Nemerina" (6) y "Tara Canarias" (7).

Los favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus son por tanto:

1ª Carrera: 1

2ª Carrera: 4 - 5

3ª Carrera: 1 - 2 - 4 - 9 - 11 - 15

4ª Carrera: 6 - 7

5ª Carrera: 1 - 5

5ª C. (2º): 1 - 2.

Fuera del boleto de la Quíntuple Plus, la jornada contara aún con otras dos pruebas. En la sexta, una milla para ejemplares de tres años no ganadores, todo apunta a un triunfo de "Oh Gloria" (7), mientras que en la de cierre, una muy bonita carrera de 1.400 metros, "Mr Hobbs" (6) puede lograr su primer triunfo de 2017.