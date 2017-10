Diego: "Tenemos un buen nivel pero sabemos que debemos ir al límite"

Pamplona, 11 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha declarado hoy que se encuentran en un "buen momento de juego y de resultados", pero ha subrayado que saben que deben "ir al límite" para ganar los partidos.

"Fíjate si es difícil que para ganar un partido tenemos que parar tres penaltis", ha dicho el técnico gallego en referencia a la victoria del pasado sábado ante el Cádiz en el estadio Ramón de Carranza.

El entrenador rojillo ha comentado que tras el cambio de entrenador en el Albacete disponen de menos partidos "para identificar" las modificaciones introducidas por Enrique Martín Monreal y ha indicado que ello es un "hándicap".

Ha señalado, no obstante, que tomarán como referencia el primer partido dirigido por Martín al frente del Albacete el pasado domingo, así como el "rendimiento individual" de la plantilla antes de su llegada.

También ha recordado que se han enfrentado al Albacete en la Copa del Rey esta temporada y por todo ello ha indicado que están "preparados para cualquier tipo de sorpresa o alternativa" que pueda manejar Martín para el partido de mañana en El Sadar.

Sobre la disposición táctica del rival, ha señalado que puede ser la que ya empleaba Martín en Osasuna, también utilizada por el anterior entrenador del Albacete, José Manuel Aira, en algunos partidos.

"Martín nos conoce muy bien, la casa y los jugadores, y no descarto otro tipo de propuesta", ha añadido.

Preguntado por el liderato, ha dicho que "ya" no son líderes tras la victoria de ayer del Sporting, aunque Osasuna recuperará la primera posición de LaLiga 1/2/3 si vence al Albacete.

En cualquier caso, ha comentado que no se fijan en la clasificación hasta que avance la temporada al mes de abril o mayo, cuando determinarán "por qué" pueden "luchar".

Ha recordado además que en ocho jornadas "ha habido muchos cambios de líder" y ello "tiene que ver con la igualdad" de la categoría.

"Se fue el Sporting de aquí y todo el mundo decía que estaba muy mal, y ha ganado dos partidos, con la portería a cero. Del Granada también decían que estaba muy mal y tiene 13 puntos. Ni están tan mal ni estamos tan bien", ha opinado.

Aunque al técnico vigués no le gusta realizar valoraciones individuales, ha admitido que la baja por sanción de Fran Mérida es importante por el "nivel tan bueno" que estaba demostrando el medio centro barcelonés.

Ha dicho que está "encantado con todos los jugadores" porque están trabajando "a un nivel magnífico" y ha asegurado que el que salga se lo habrá "ganado".

"No me gusta quejarme de los que no están y me gusta dotar de la máxima confianza a los que entran", ha afirmado Diego Martínez, quien nota cierta "fatiga" por la semana con tres partidos, pero ha resaltado que el equipo tiene "máxima ilusión y motivación".

El entrenador osasunista ha comparecido en rueda de prensa antes del entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar, donde ultimará la preparación del choque ante el Albacete, aunque mañana en sesión matinal ordenará un suave entrenamiento de reactivación, tras el que ofrecerá la lista de convocados.