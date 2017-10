El Congreso permite a IU ver actas secretas del asesinato de García Caparrós

Madrid, 11 oct (EFE).- El Congreso de los Diputados ha aceptado que la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, pueda acceder a tres actas secretas sobre el asesinato de Manuel García Caparrós en una manifestación a favor de la autonomía de Andalucía en diciembre de 1977 en Málaga.

IU pidió hace ocho meses, junto con las hermanas de García Caparrós, que se clarificara el asesinato del joven al haber pasado 40 años del suceso.

En un comunicado, García Sempere ha explicado que el Congreso le ha autorizado a consultar, aunque no a hacer públicas, tres actas secretas que pertenecen a la documentación de la comisión de investigación que se conformó en la Cámara baja al comienzo de la democracia sobre lo sucedido con el joven.

La diputada ha señalado que la reconsideración de la Mesa es "muy positiva" porque después de 40 años con esta información "vedada" y tras "mucha pelea en el Congreso", se ha conseguido arrojar "un poco de luz" sobre el caso.

A pesar de ello, ha subrayado que a IU no le satisface que estas actas no hayan sido publicadas en todo este tiempo lo que, en su opinión, supone que en ellas hay "parte de verdad, pero no toda y no la suficiente para conseguir justicia y reparación".

En la nota, García Sempere añade que su partido las consultará para trasladar "toda la información posible" a la familia y que seguirá "peleando" para que esta documentación y todas las actas del franquismo y de la Transición sean "totalmente públicas y accesibles".