Ayón: "Hay que aprovechar lo aprendido el año pasado"

Madrid, 11 oct (EFE).- Gustavo Ayón, pívot mexicano del Real Madrid, puso el acento en "aprovechar lo aprendido el año pasado" porque el equipo después de dominar la competición durante seis meses llegó a la Final a Cuatro demasiado cansado

"Hasta ayer mismo la intensidad de los entrenamientos ha sido grande, ahora con más partidos y viajes se bajara el ritmo. Todos, entrenadores, médicos, preparadores físicos, fisios están pendientes de que no nos ocurra lo del año pasado. Sabíamos lo duro que iba a ser la temporada anterior pero no sabíamos las consecuencias que iban a tener a final de temporada. Las vimos, las sufrimos y esperemos que este año no las volvamos a sufrir", dijo Ayón .

Para empezar está el Anadolu Efes en Estambul, en domingo en Valencia y el jueves siguiente el CSKA Moscú en Madrid, una semana completa.

"Nos estamos preparando para esto desde el primer día, sabemos lo difícil del calendario, no solo esta semana que tenemos al Efes, Valencia y CSKA. Hay muy buenos equipos en el horizonte y por eso llevamos trabajando desde hace mes y medio para afrontar estos partidos e ir mejorando día a día", aseguró el pívot.

La idea de optimizar recursos está en la mente de todos.

"Hay que ganar el máximo de partidos posible pero no a costa de que haya jugadores que estén en la pista treinta minutos por partido. Hay que administrar eso, y ahora empezarán a regular los entrenadores y habrá jugadores que no lo hagan en partidos puntuales. Hay que aprovechar lo aprendido el año pasado", se reafirmó.

Al pívot se le preguntó por el nuevo, por Chasson Randle.

"Es poco hablador y es una extraordinaria persona que ha venido a sumarse al grupo. Es un jugador muy agresivo al aro, que tiene mucho control de balón, buena amenaza de tiro y nos va a ayudar bastante. En los momentos difíciles y en el uno contra uno tiene mucha agresividad", comentó.

Este verano Ayón ha trabajado para llegar en las mejores condiciones posibles.

"Me encuentro muy bien físicamente y la sensación de juego tendrá que ir mejorando a cada partido. Me encuentro muy bien con el peso que tengo para correr bien la cancha", aseguró.

Respecto al nivel de la Euroliga por la marcha de muchos buenos jugadores a la NBA, el pívot aseguró que el nivel seguía siendo muy alto.

"Siguen emigrando jugadores a la NBA, pero siguen viniendo jugadores de la NBA. La Euroliga sigue manteniendo su nivel, otros jugadores van creciendo. Va a ser una temporada durísima porque todos los clubes trabajan para tener equipos competitivos", finalizó Gustavo Ayón.