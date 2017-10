Andone considera clave "igualar la intensidad y agresividad del Eibar"

A Coruña, 11 oct (EFE).- El internacional rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha advertido este miércoles de que no se fía de la racha adversa de resultados en que está inmerso el Eibar, al que visitará el domingo, y ha abogado por "igualar la intensidad y agresividad" del conjunto vasco en Ipurua.

"El año pasado allí perdimos 3-1, tuvimos mucha posesión, nos merecimos mucho más, pero es complicado sacar puntos en ese campo, que es pequeño y donde el Eibar sabe a lo que juega. La mayoría de sus puntos los saca allí y aunque no está atravesando una situación muy buena, será muy difícil", comentó en rueda de prensa.

El futbolista añadió que será clave "igualar la intensidad, la agresividad y tener presencia con el balón".

"El Eibar siempre es peligroso, cada año está creciendo más, ahora pasa un momento más complicado, pero no nos engañemos, tienen jugadores buenos y en su casa nos va a costar muchísimo pero pienso que podemos sacar un buen resultado", declaró.

Andone admitió que al Deportivo le "cuesta bastante" ganar fuera de casa (solo ha logrado la victoria en uno de los últimos 22 partidos como visitante) y deseó "cambiar pronto esta situación" y hacerse "fuertes a domicilio".

El delantero se reincorporó el martes a los entrenamientos del Deportivo después de haber estado concentrado con su selección, con la que logró una victoria y un empate en el estreno de Cosmin Contra como seleccionador.

"Sacamos cuatro puntos, aunque no sirva de nada (no tenían opciones de clasificarse para el Mundial), pero tenemos nuevo cuerpo técnico y para la moral nos viene muy bien. Ahora ya estoy concentrado al cien por cien en el Deportivo", sostuvo.

Andone, que es el único delantero disponible a las órdenes de Pepe Mel para el partido ante el Eibar por las lesiones de Adrián López y Lucas Pérez, admitió que está "un poco cansado" por los partidos con la selección pero se mostró "seguro" de que llegará al "cien por cien" a Ipurua.

Respecto a la situación de su entrenador, que está cuestionado por el arranque de la temporada que ha firmado el equipo, dijo que la situación del Deportivo es responsabilidad de todos.

"Nosotros lo único que pensamos en ayudar al cuerpo técnico y a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hemos metido en esta situación. Hay cuatro o cinco equipos por debajo en la tabla, no somos últimos o penúltimos, así que tranquilidad. Estamos en la jornada 7 y llevamos unos partidos jugando bien", declaró.

El delantero deportivista también defendió a su compatriota Costel Pantilimon, que ha debutado en LaLiga Santander esta temporada con algunas dudas.

"Está muy concentrado, es un gran portero que poco a poco se asentará en este equipo. Al principio nos cuesta a todos adaptarnos y además no es fácil ir de un sitio a otro y rendir al cien por cien, pero nos va a aportar muchas cosas positivas, mucha tranquilidad y presencia bajo palos y estoy seguro de que va a ser un pilar importante en el futuro", comentó.

Otro nombre propio que tocó en su comparecencia fue el del lateral portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', que amplió su contrato hasta 2020.

"Me alegro mucho porque está rindiendo a gran nivel. Es una buena persona, parece que tiene 22 años, diez menos, y espero que siga así", indicó el jugador rumano, quien aclaró que el vestuario apoya al jugador luso por más que no le haya elegido como uno de los capitanes.

"Ahí no entro, no puedo opinar porque la gente es libre de elegir a los que ellos quieran, pero es una persona muy querida y muy respetada en el vestuario por cuerpo técnico y jugadores. Que no haya sido capitán no quiere decir que no le apoyemos o queramos, al contrario", apuntó.

Por último, recordó la celebración del gol que anotó antes del parón del campeonato por los partidos de la selección y que supuso el triunfo ante el Getafe (2-1), un resultado que permitió a Pepe Mel seguir en el banquillo.

"No era solo por mí, sino por lo que suponía esa victoria. Ojalá me pase más veces porque te vuelves loco. Lo quise celebrar con la grada porque me siento muy apoyado", concluyó.