Xule Labrador: "Me quedo con mal sabor de boca, porque se produjo un robo"

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- El entrenador de la púgil argentina Jorgelina 'Jota' Guanini, Jesús 'Xule' Labrador, ha dicho hoy a Efe que su pupila hizo 'un peleón' ante la grancanaria Davinia Pérez en la lucha por el Mundial Silver Supergallo y que él se quedó con un "muy mal sabor de boca, porque hubo un robo".

Las dos boxeadoras se enfrentaron este sábado en La Gallera del López Socas de la capital grancanaria y el combate se lo adjudicó la púgil isleña por puntos en decisión dividida.

"Tengo una mala sensación porque para mí ganamos claramente siete u ocho asaltos. Creo que Jota hizo un 'peleón' en todos los aspectos, manejando todos los tiempos del combate, y me queda muy mal sabor de boca", ha manifestado.

El técnico de la boxeadora argentina ha señalado que cuando terminaron los diez asaltos estaba convencido de que su púgil había ganado claramente.

"Muchas personas, incluso canarias y también de la promotora de Davinia se acercaron a Jota y le dijeron que le habían robado. No estamos de acuerdo con las puntuaciones de los jueces, por lo que nuestra promotora pondrá una reclamación y, seguramente, algún juez vaya a la nevera", ha indicado.

Xule Labrador confía en que pueda producirse una revancha, en caso de que esta reclamación prospere.

"Jota y yo nos marchamos con una sensación de impotencia por que está visto que cuando sales a boxear fuera de casa no ganas si no noqueas. Me ha pasado muchas veces. Me han robado mucho fuera de casa, pero no con tanta diferencia como aquí", ha comentado.

Pese a todo, Labrador ha apuntado que Davinia Pérez había realizado un buen combate, aunque ha incidido en que Jota Guanini fue mejor, por lo que su púgil "rompió a llorar de la impotencia" cuando llegó al vestuario.

"Vi bien a Davinia, guerrera, pero Jota estuvo mucho mejor. No entiendo el resultado y lo malo es que se queda así. Por otro lado, tampoco me explico cómo permiten que Davinia lleve en todas las peleas una coquilla que le llegaba hasta el pecho. Es inconcebible, porque tenía mucha ventaja, pues cuando Jota le pegaba abajo le rebotaba la mano", ha concluido.