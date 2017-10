Verdasco: "Lo estoy haciendo lo mejor que puedo pero las cosas no salen"

Shanghái , 8 oct .- Tras caer en la primera ronda de los torneos de Pekín y de Shanghái, el tenista español Fernando Verdasco aseguró hoy que está haciendo lo mejor que puede y confió en superar pronto su "mala racha" de derrotas.

"Estoy intentando hacer las cosas lo mejor que puedo, pero las cosas no terminan de salir", apuntó a Efe el jugador madrileño (41 en el ránking de la ATP) tras caer derrotado en el Masters 1000 de Shanghái contra el italiano Fabio Fognini (26).

El español salió a la pista con fuerza y confiado y consiguió adjudicarse el primer set por un cómodo 6-2 y arrancar el segundo también con ventaja, pero acabó perdiéndolo 4-6 y cayó definitivamente en el último 2-6.

"Me voy con mal sabor de boca de que se me escape el partido así de esa manera", dijo el tenista y agregó que "dentro de lo malo tengo que ser positivo en el sentido de que creo que se me ha escapado por muy poco".

Verdasco no ha tenido por lo tanto un confortable paso por China ya que también cayó eliminado en la primera ronda del Abierto de China ante el serbio Dusan Lajovic, quien ocupa la posición 78 en el ránking mundial.

"Son dos semanas que han ido mal y tengo que intentar borrarlo, empezar de nuevo, seguir entrenando lo mejor que pueda para prepararme para los tres últimos torneos en Europa para hacerlo bien y sumar puntos porque la verdad es que los últimos torneos que he jugado no he jugado demasiado bien", agregó.

El tenista confesó que se encuentra motivado y con una buena forma física pero "es un poco las rachas del deporte como de la vida". "Al final hay que intentar tener paciencia, levantar la cabeza, seguir adelante e intentar pensar en positivo, en que las cosas van a cambiar", añadió.

En su vida personal, por el contrario, va "todo bien", apuntó el jugador, quien se ha comprometido recientemente con su novia, Ana Boyer, quien hoy presenció el encuentro en las gradas.