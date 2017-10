Entre Cataluña y el descubrimiento de América

Madrid, 8 oct (EFE).- En la semana entrante celebraremos el Día de la Hispanidad y seguiremos pendientes de la situación de Cataluña, y algunas cadenas estarán al tanto de ambos acontecimientos.

La evolución de la cuestión catalana puede modificar la programación habitual de cadenas como LaSexta, que hasta el momento ha ofrecido la mayor cobertura de lo ocurrido, pero también de TVE, según han apuntado a Efe desde el ente público, que además el jueves emitirá el desfile de la fiesta nacional a partir de las 10:45 horas.

Tranquilidad para los seguidores de la familia Simpson, ya que tras las cancelaciones de la semana pasada por exigencias de la actualidad informativa, Atresmedia ha informado de que traslada la serie a Neox, donde se emitirán dos capítulos de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas, y sábados y domingos en Antena 3.

En la semana en la que se conmemora el Día de la Hispanidad, #0 estrena "Conquistadores: Adventum", una de sus grandes apuestas de la temporada compuesta por ocho capítulos de 52 minutos que narran cómo fueron los primeros 30 años del descubrimiento y la conquista de América, desde que Cristóbal Colón partió de España en 1492 con tres carabelas hasta que Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo en 1522.

Será a partir del lunes a las 22:00 horas y, desde el rigor histórico y con un elenco encabezado por Aitana Sánchez-Gijón, permitirá a los espectadores conocer en profundidad las tres décadas de descubrimientos más intensas de la historia de la Humanidad: el de América y del Pacífico y la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano que demostró empíricamente la redondez de la Tierra.

Al margen de las novedades que imponga la actualidad en Cataluña, pocas en las parrillas de las generalistas. La 1 emitirá el lunes a las 20:45 horas el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia de 2018 entre Israel y España y después el capítulo 31 de "El Ministerio del Tiempo", en el que Alonso y Pacino se reencontrarán con Simón Bolívar.

El martes regresa a su cita "MasterChef Celebrity", que viajará a Almonte para homenajear al Rocío y sus peregrinos y recibirá al cocinero italiano afincado en Madrid Andrea Tumbarello (Don Giovanni) para enseñar a los conocidos concursantes a elaborar un plato de pasta fresca, y el jueves sexta entrega de "Estoy vivo", en el que El Enlace anima a Márquez a conquistar a Laura.

En La 2, el miércoles "La aventura del saber" celebra su 25 aniversario y 4.000 emisiones con un programa especial sobre su evolución con María San Juan, que lo presentó durante 15 años, y Manuel Espín, miembro del primer equipo de redacción y directo entre 2001 y 2007, y el domingo nueva temporada de "Órbita Laika. Se mueve", presentado por Goyo Jiménez.

"El incidente" llega con su episodio final el lunes en Antena 3, Neox da la bienvenida el lunes a "Random Neox", un programa de producción propia con los momentos más divertidos de la televisión e Internet y el domingo a la novena temporada de "The Middle".

En Telecinco el lunes, en "Mi casa es la tuya", Bertín Osborne sacará el lado más desconocido de la tenista Garbiñe Muguruza; el martes en "Ella es tu padre", Sergio se las verá y se las deseará para salvaguardar la identidad de Avelina; el miércoles, segunda entrega de "La que se avecina"; el jueves, nueva gala de "Gran Hermano Revolution", y el viernes, cuarta entrega de las Audiciones a Ciegas de "La Voz".

De Cuatro se despiden Jesús Cintora y su "La línea roja" con un programa dedicado a la homofobia.

A Movistar+ llega el lunes a las 23:30 horas la cuarta entrega de "Madam Secretary", el martes a las 23:40 horas el documental "Constructing Albert" sobre el brillante cocinero Albert Adrià, el jueves a las 21:35 la segunda temporada de "Riverdale" y después la tercera de "Mr Robot", y el sábado la serie alemana "Babylon Berlín" (22:50h) y la cuarta temporada de "Jane the Virgin" (23:30h).

El martes, la tercera temporada de "Supergirl" y las habilidades sobrehumanas de Kara Zor-El (Melissa Benoist) llegan a HBO, plataforma que un día después estrena la también tercera entrega de "DC's Legens of Tomorrow" y el día 12 ofrece la primera temporada completa de "Claws", sobre un heterogéneo y turbio grupo de manicuristas.

El domingo HBO pondrá a disposición de sus abonados la segunda temporada completa de "Fargo", adaptación original de la cinta homónima ganadora del Oscar a la Mejor Película, y la segunda de la serie polaca "Wataha".

Netflix estrena el día 12 "Fe de etarras", la comedia de humor negro de Borja Cobeaga sobre un peculiar y ridículo comando de ETA atrincherado en un piso franco mientras España celebra el triunfo de la selección española en el Mundial de Sudáfrica.

Un día después llegan "Mindhunters", en la que dos agentes del FBI investigan cómo adelantarse a la locura sin saber lo que puede llegar a ser, y "The Meyerowitz Stories (New and Selected)", historia intergeneracional sobre unos hermanos adultos que se enfrentan a la influencia de su padre.

Cosmo emite, a partir del martes a las 21:10 horas, de lunes a jueves, la octava temporada del fenómeno mundial "MasterChef USA", el concurso para cocinillas que estrenó la británica BBC en 1990 y que tiene múltiples versiones en multitud de países, incluida España. En la versión estadounidense el jurado está compuesto por el legendario Gordon Ramsay, la repostera Christina Tosi y la nueva incorporación de esta edición, el chef latino Aarón Sánchez.

A partir del 11 de octubre, todos los miércoles a las 22:30 horas SundanceTV ofrecerá "El bosque", galardonada como mejor serie francesa de 2017 en el festival de La Rochelle y que cuenta en seis episodios la historia de una joven que desaparece en un misterioso bosque, el mismo en el que su profesora fue encontrada hace 20 años.

El mismo miércoles, a las 22:50 horas, A&E estrena "Expediente Rob Lowe", una producción en la que el actor estadounidense recorre con sus dos hijos su país en busca de misterios y supuestos fenómenos paranormales.

DKISS estrena el viernes a la 21:45 horas nuevos episodios de "Desastres estéticos: celebrities", el sábado la segunda temporada de "Amigos que matan" (22:00h) y el domingo a las nueve de la noche "Una cita única", un programa en el que personas discapacitadas buscan el amor.