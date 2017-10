Davinia Pérez: "Me sentí bien, aunque no esperaba tener una rival tan fuerte"

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- La boxeadora grancanaria Davinia Pérez, que este sábado ganó el Mundial Silver del peso Supergallo al vencer por puntos a la argentina Jorgelina Guanini, ha dicho hoy a Efe que se sintió "bien" sobre el ring, aunque ha reconocido que no esperaba una rival "tan fuerte".

'La niña del martillo', como se le conoce a Davinia en el mundillo pugilístico, ha desvelado que no celebró la conquista del cetro por "salir muy tarde" de La Gallera del López Socas (Las Palmas de Gran Canaria), después de pasar el control antidopaje, y que optó por irse a descansar con la sensación de haber disputado un combate "súper duro ante una rival bastante complicada".

"Al haber ido dando las puntuaciones en el transcurso del combate sabía que iba ganando a falta del décimo y último asalto, donde intenté no comerme muchos golpes. Me sentí vencedora aunque, por respeto al rival, no quise levantar la mano como hago de forma habitual", ha recordado.

Davinia Pérez también ha tenido palabras de elogio para la argentina 'Jota' Guanini, de quien resaltó su "fortaleza y dura pegada".

"Creía que ella iba a emplear la técnica al principio, pero pude solventar todo lo que me vino. Me sentí bien, aunque algo incómoda, porque fue una rival complicada. El combate estuvo muy igualado, como esperaba, y lo importante es que pude ganarlo a los puntos", ha manifestado.

Pérez y Guanini no se dieron tregua desde el primer al décimo asalto y, al inicio de la última entrega, decidieron echar el resto, para el disfrute de los aficionados.

"En el décimo asalto salimos las dos a por todas. Era el decisivo y ambas queríamos lograr lo mismo. Sé que por la parte contraria no quedaron satisfechos con el resultado, pero la decisión del combate no la tomo yo, sino los jueces, y deberían dirigir sus protestas hacia ellos", ha subrayado.

Davinia Pérez ha indicado que ahora solo piensa en "descansar", para retomar con posteridad los entrenamientos "con más ganas aún si cabe" bajo las órdenes de Jony Monzón y su ayudante Sergio González.

"Seguiré preparándome muy fuerte. Al término de esta velada me comentaron que podría optar al título de campeona de Europa... Y ya veremos si se confirma", ha concluido 'La niña del martillo'.