Cuspinera: "Nos hemos desangrado por los rebotes"

Madrid, 8 oct (EFE).- Jota Cuspinera, entrenador del Tecnyconta Zaragoza, no dudó en admitir que "el Madrid fue superior y no ha habido color" para subrayar que su equipo se "desangró por los rebotes".

"Tengo poco que decir. El Madrid ha sido superior y no ha habido color. Nos hemos desangrado por el rebote, con esto está dicho todo. La diferencia final ha sido de 45-25 en rebotes. Si no solo hay diferencia de talento, que la hay, sino que si no somos capaces de coger rebotes, no hay nada más que decir", dijo Cuspinera.

"Seguimos con los problemas de que no provocamos faltas y si jugamos al balonmano, es decir por fuera, es complicado provocarlas. También me preocupa que no seamos capaces de correr hacia atrás para defender", siguió el técnico en su análisis.

"Nos ha faltado acierto, intensidad en ataque y nos falta inteligencia, reconocer lo que no hace bien y lo que hace mal el rival. Sé que el Madrid nos puede sacar del campo, pero no de la forma que lo ha hecho, con nuestro consentimiento", finalizó Jota Cuspinera.