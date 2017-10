Yeray agradece los mensajes de apoyo: "me han ayudado mucho"

Bilbao, 7 oct (EFE).- El jugador Yeray Álvarez ha agradecido los "muchísimos" mensaje de apoyo que ha recibido desde que se conoció su recaída del tumor testicular, del que ya se ha curado, y ha reconocido que cuando sus compañeros del Athletic Club se raparon el pelo como muestra de solidaridad "fue muy emocionante".

"Las personas que tengo alrededor, el mundo del fútbol o la gente que no siendo del fútbol ha mandado un mensaje, me han ayudado mucho a que lo lleve de esta manera", destaca el jugador en un vídeo grabado en un trayecto en coche desde su casa hasta Lezama y publicado en los canales oficiales del Athletic.

El central admite que está "muy contento" porque "curarse de un cáncer es una noticia muy buena" y ahora valora "hasta poder beber agua y que no te sepa rara o poder comer cualquier cosa sin que tengas ganas de vomitarlo".

Yeray añade que "tanto el presi (Josu Urrutia) como los compañeros" se han "preocupado" en todo momento y han "intentado que lo lleve de la mejor manera posible", al que igual que su familia, su novia o sus amigos.

"Pero además muchísima otra gente se ha molestado en mandar un mensaje y aunque crean que no los he leído, lo he leído todos. También del mundo del fútbol, aunque algunos no lo han hecho público, han pedido mi teléfono y me han mandado mensajes. Se lo agradezco a todos", explica.

El futbolista, además, ha destacado que ha conocido a "muchísimas personas que están en el mismo proceso, a la espera de curarse".

"Algunos padres me han llamado para que hable con sus hijos que están pasando por lo mismo, gente que ha pasado o está pasando por lo mismo y que te mandan y les mandas fuerza. Se lo agradezco y les deseo lo mejor", concluye Yeray.