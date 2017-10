Míchel: "Hay que demostrar que somos ambiciosos y queremos estar arriba"

Madrid, 7 oct (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, declaró que el partido de mañana frente al Valladolid, el segundo clasificado de la Liga 1/2/3, será "muy complicado" y apuntó que su equipo demostrar que es "ambicioso" y quiere estar "arriba" de la clasificación.

El Rayo Vallecano afronta el partido después de perder la pasada jornada en Huesca y estar inmerso en una irregular dinámica de resultados.

"Al final los pequeños detalles nos hacen sumar menos de lo que podríamos y en eso trabajamos. Creamos ocasiones y al final, como en Huesca, nos fuimos con una derrota y pudo ser un resultado distinto. Teníamos que haber controlado mejor las situaciones. Tener un poco más de acierto, aunque estoy contento con las ocasiones que generamos", dijo Míchel.

Sobre el Valladolid, segundo clasificado con 13 puntos, el técnico dijo: "Es un equipo muy ofensivo, está haciendo bien las cosas y se encuentra en una buena dinámica de resultados. Será un partido muy complicado. A su técnico le gusta ir a campo rival, presionar fuerte, es un bloque muy agresivo con y sin balón. Es un partido muy importante para nosotros y necesitamos dar nuestra mejor versión para superarles".

En el Valladolid, uno de los jugadores más destacados en este inicio de campeonato es el delantero Jaime Mata, que lleva seis goles marcados.

"No me sorprende su rendimiento. Le tuvimos en la cantera, en el filial y tiene una capacidad de trabajo grande. No le han regalado nada y está creciendo a pasos agigantados. Tiene un mérito enorme. Tiene trabajo, desmarque y gol. Es un jugador a tener en cuenta mañana. Es importante en su equipo y en Segunda", comentó.

Después del partido contra el Valladolid, el Rayo también recibirá en casa al Almería en la siguiente jornada.

"Firmo ganar mañana. No vemos más allá, es el único objetivo que tenemos: contrarrestar su juego y ser capaces de ganar. Hay que ir partido a partido. Ante nuestra gente hay que demostrar que somos ambiciosos y queremos estar arriba", concluyó.