Marrai, nuevo líder en Standard; Joaquín Blanco y Martina Reino remontan

Barcelona, 7 oct (EFE).- El cambio de líder en la clase Láser Standard, después de que el olímpico italiano Francesco Marrai haya desbancado al gran favorito, el croata Tonci Stipanovic, ahora a seis puntos detrás de él, ha sido la nota destacada de la quinta jornada del campeonato de Europa de la clase Láser que se esta disputando en Barcelona.

El canario Joaquín Blanco sigue con su particular escalada y hoy ha finalizado la jornada undécimo de la general. Blanco, que se ha sumado un 16º y un 21º en las dos mangas disputadas, ha valorado positivamente la jornada.

"Hoy no he querido arriesgar mucho. Así es difícil sumar muchos puntos, pero también me he asegurado no bajar posiciones", ha explicado. A solo una jornada de terminar el europeo, Blanco espera "navegar lo mejor posible y seguir subiendo puestos".

En el Laser Radial Femenino, la también canaria Martina Reino ha completado una buena jornada remontando once puestos. Una tercera posición y un noveno en las dos mangas del día le han catapultado hasta el puesto décimo quinto de la general provisional.

Reino ha explicado que en la primera manga ha ido por delante en todo momento hasta la última ceñida. La poca presión del campo le ha hecho perder en los últimos metros la primera plaza. "Aún así he conseguido el tercer puesto", ha remarcado la canaria.

En la segunda manga, una buena salida y un buen primer bordo le ha colocado en el grupo de cabeza. "Una vez que montas delante ya es una cuestión de mantenerte arriba", ha explicado.

Las mayores opciones para luchar por el podio las tienen el tarraconense Marcelo Cairó y el gaditano Antonio Cronilla, ahora segundo y tercero en la general respectivamente. El líder es el polaco Marcin Rudawski, que supera en 21 puntos a Cairó.

Mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, se disputará la sexta y última jornada de la competición y la proclamación de vencedores.

Clasificación al término de la quinta jornada:

(9 mangas disputadas, 1 descarte)

Clase Láser Standard

Grupo Oro (63 clasificados).

.1. Francesco Marrai (ITA) 48 puntos

.2. Tonci Stipanovic (CRO) 54

.3. Giovanni Coccoluto (ITA) 55

....

11. Joaquín Blanco (ESP) 88

24. Joel Rodríguez (ESP) 145

32. Jesús Rogel (ESP) 182

49. Carlos Rosselló (ESP) 247

58. Ismael Iess (ESP) 272

- Clase Láser Radial Masculino (Solo 8 mangas disputadas)

Grupo Oro (50 clasificados)

.1. Marcin Rudawski (PÔL) 22 puntos

.2. Marcelo Cairó (ESP) 43

.3. Antonio Coronilla (ESP) 54

....

.5. Paul Schilt (ESP) 58

.6. Alfonso Fernandez (ESP) 65

10. Roberto Bermúdez de Castro (ESP) 76

- Clase Láser Radial Femenino

Grupo Oro (45 clasificadas)

.1. Marit Bouwmeester (HOL) 28 puntos

.2. Anne-Marie Rindom (DIN) 43

.3. Svenja Weger (GER) 59

......

15. Martina Reino (ESP) 98

43. Fátima Reyes (ESP) 204.