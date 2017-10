Iván Salgado: "Creo que este ha sido uno de mis mejores torneos"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).- El Gran Maestro gallego Iván Salgado, que hoy se proclamó vencedor del 82 Campeonato Absoluto de España de Ajedrez en Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho a Efe que éste ha sido para él uno de sus "mejores torneos" en el certamen nacional.

"Es mi segundo título -el otro lo ganó en 2013- y estoy bastante contento porque, desde el cetro de Linares, creo que este ha sido uno de mis mejores rendimientos, no solo por la competición, sino por toda la atmósfera y como me he sentido en Gran Canaria, donde me lo he pasado muy bien. La vedad que estoy encantado con todo", ha subrayado Salgado.

El campeón ha reconocido que este año ha tenido la "ventaja" de que no ha participado Francisco Vallejo, el Gran Maestro balear y máximo exponente del ajedrez español, "porque él, en la actualidad y por muchos años es nuestro mejor jugador y... bueno, el hecho de ganar cuando él no está pues ... no es lo mismo y eso hay que tenerlo en cuenta".

"De hecho las dos veces que he podido ganar el campeonato, Vallejo no ha competido, pero igualmente el torneo ha sido muy duro y los rivales han estado en muy buena forma, y por supuesto David Antón y otros como Daniel Forcén y Renier Castellanos han jugado un torneo excelente", ha añadido.

Sobre su última partida, que le enfrentó al Gran Maestro granadino José Fernando Cuenca, Salgado ha desvelado que decidió arriesgar -"o ganaba o perdía, me daba igual", y que su rival le planteó algo "súper interesante y muy complicado" y que, en un determinado momento, se dio cuenta de que "estaba peor y si abría la posición perdía".

"Decidí hacer tácticas de espera y, en una fase del enfrentamiento, Cuenca arriesgó un poco de más y, ahí, hice un cálculo preciso para ganarle. Es verdad que vencí, pero fue porque él arriesgo", ha desvelado.

Iván Salgado ha informado de que ahora estará siete días en las islas para entrenar con la selección española antes de acudir al Campeonato de Europa 2017, que se celebrará en Creta.

"Lo que resta de hoy -sábado- tendremos descanso, pero mañana domingo a entrenar porque el certamen continental "es el siguiente objetivo", ha concluido el ajedrecista orensano.