El Huesca suma tercera victoria seguida y se asienta entre los mejores

Almería, 7 oct (EFE).- El Huesca goleó (0-3) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos a un rival directo como el Almería y logró la tercera victoria consecutiva, primera como visitante, lo que le hace asentarse entre los mejores de LaLiga 1/2/3 en esta octava jornada de competición.

El conjunto aragonés consiguió una merecida victoria a costa del peor Almería de la temporada, que estuvo marcado por la imprecisión y la escasez de ideas.

La formación oscense manejó el partido siempre, desde el pitido inicial. Lo hizo controlando el centro del campo, el balón y el juego.

Mandó también en ataque, tal y como reflejan los goles, y lo hizo en defensa, con un sistema que se le atragantó una y otra vez a los de Luis Miguel Ramis.

En el minuto 26 marcó Cucho Hernández, que haría también el tercero en el 53, mientras que Gonzalo Melero puso el segundo en el 42 para los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

Lo cierto es que en la primera parte, el Huesca fue muy superior ante un Almería impreciso, con problemas de creación, fruto del dominio ejercido por el equipo de Rubi, que siempre estuvo cómodo porque los de Ramis no fueron capaces de interpretar lo que proponía el encuentro.

A pesar de las intenciones, al Almería no le aparecieron las ideas en la segunda parte. El partido siguió siendo manejado por el equipo altoaragonés, que no cedió en su propuesta, tanto ofensiva como defensiva, impidiendo las posibles alegrías andaluzas, que no aparecieron.

Las entradas de Caballero y Estupiñán dieron algo más de llegada, pero sin acierto ante un Huesca que trabajó tranquilo, ante la nula capacidad ofensiva de una UD Almería que decepcionó.

Todo lo contrario que el Huesca, que demostró estar en la línea del juego que el pasado campeonato le permitió jugar la fase de ascenso a la máxima categoría.

- Ficha técnica:

0 - UD Almería: René; Fran Rodríguez, Owona, Joaquín Fernández, Nano; Mandi, Verza (Nauzet Alemán, m.46), Rubén Alcaraz; Pozo, Juan Muñoz (Pablo Caballero, m.61) y Fidel (Pervis Estupiñán, m.68).

3 - SD Huesca: Álex Remiro; Alexander González, Pulido, Jair, Akapo; Aguilera, Gonzalo Melero (Luso, m.72); Álex Gallar, Sastre, Vadillo (Ferreiro, m.84); y Cucho Hernández (Chimy Ávila, m.76).

Goles: 0-1, M.26: Cucho Hernández. 0-2, M.42: Gonzalo Melero. 0-3, M.53: Cucho Hernández.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Colegio Valenciano). Amonestó a los visitantes Alexander González (m.31) y Álex Vadillo (m.81).

Incidencias: Partido del octava jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante 7.226 espectadores.