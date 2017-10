Guijosa: "En los tres partidos he visto a un Ademar con potencial para ganar"

León, 7 oct (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Rafael Guijosa, ha reconocido haber visto a su equipo en los tres encuentros de Liga de Campeones disputados hasta ahora, ante Gorenje (Eslovenia), Kadetten (Suiza) y Elverum (Noruega), "con potencial para ganarles", algo que comprobó "desde los primeros dos minutos contra los eslovenos".

Por ello, se ha mostrado convencido de que su equipo es capaz "de ganar y tratar de tú a tú a cualquiera, a pesar de tener enfrente muchos equipos potentes, porque existe una gran igualdad", ha declarado a la Agencia Efe.

Guijosa ha preferido no especular con los puntos que pueden ser necesarios para lograr una de las dos primeras plazas del Grupo C que permitan la clasificación para la eliminatoria de octavos de final, aunque sí ha reconocido que "hay que ganar dos partido fuera y no pinchar más en casa, donde ser fuertes es vital".

Precisamente, la última derrota europea ante el Elverum (26-30), unido también al tropiezo liguero unos días antes frente al FC Barcelona Lassa cree que dejó tocado a su equipo "que sabe que pudo hacerlo mejor ante el Barça y mucho mejor en Europa, por eso los jugadores tienen un reto bonito por delante".

El entrenador confía en repetir el triunfo de la pasada temporada en la Copa EHF ante el Kolding danés, aunque se quedara a tan solo un gol de lograr la clasificación, y ha precisado que el Skjern "es el mejor equipo de su país, con el potencial de los nórdicos y jugadores que vienen de la Bundesliga".

En cuanto a las virtudes de su juego ha destacado "la defensa 6-0 muy intensa que es difícil de desequilibrar y un ataque muy mecanizado, con mucho potencial ofensivo en primera y segunda líneas, por lo que exigirán ser fiables en el ataque posicional y ganarles sería dar un paso muy importante hacia adelante".