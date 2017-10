El Anaitasuna comienza su tercer año en Europa ante el Plzen checo

Pamplona, 7 oct (EFE).- El Helvetia Anaitasuna afronta su tercera participación consecutiva en competición europea en la eliminatoria previa de la Copa EHF ante el Talent Plzen checo, cuyo partido de ida se disputa mañana en Pamplona, aunque consciente de que el cruce se decidirá en el encuentro de vuelta la próxima semana.

El conjunto navarro, que llegó a cuartos de final la pasada temporada, donde fue eliminado por el Magdeburgo, entra en la Copa EHF en la segunda eliminatoria y con el reto de tener opciones para disputar una vez más la fase de grupos.

El Anaitasuna encara la eliminatoria tras haber ganado los cinco primeros partidos de la Liga Loterías Asobal, histórico en el club navarro, aunque desconoce el nivel real del Plzen, según ha dicho el técnico Juanto Apezetxea.

"Desconozco el balonmano checo y, aunque tenemos bastantes partidos de ellos, no te haces una idea real porque no sabes ante qué rival está jugando y por eso me genera un punto de incertidumbre", ha afirmado Apezetxea.

El entrenador navarro ha señalado que el Plzen no responde al estilo del balonmano centroeuropeo y ha apuntado que se trata de un equipo "muy dinámico", sin gente "demasiado grande" y con "primeras líneas rápidos y con movilidad".

Apezetxea ha indicado que en Europa "no hay rival flojo" y ha dicho que el Plzen es del nivel del Anaitasuna, por lo que la eliminatoria "se decidirá allá", el domingo 15 de octubre.

El partido de mañana domingo se disputa a partir de las 18.00 horas y contará con el arbitraje de los ucranianos Taras Kouz y Viktor Zhoba.