Markovic: Para ganar al campeón hay que estar concentrados los 40 minutos

Santa Cruz de Tenerife, 6 oct (EFE).- Nenad Markovic, técnico del Iberostar Tenerife, ha manifestado hoy que su equipo tiene ganas de competir y que si quiere ganar al actual campeón de Liga y Supercopa, el Valencia Basquet, tiene que estar concentrado durante los 40 minutos.

En cuanto a Txus Vidorreta, anterior técnico del Iberostar y ahora en el Valencia, señaló: "Nos conoce muy bien, pero al igual que nosotros a ellos. mis jugadores tienen que buscar el camino para ganar el partido".

Sobre el equipo valenciano, destacó: "Aunque puedan tener algunas bajas, tienen un gran bloque y están a gusto con los sistemas de Txus. Green está marcando el ritmo del equipo, por lo que intentaremos reducir su anotación".

"Con ganas podemos hacer un buen partido par ponerle las cosas difíciles al Valencia, y para ello hay que ser muy duros durante cuarenta minutos. Es un partido ante el campeón de Liga, es un equipo donde yo he jugado pero no es la primera vez al que me enfrento, así que sin problemas" ha asegurado Markovic en rueda de prensa.