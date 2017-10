Mark Anthony y JLo organizan concierto de estrellas por víctimas de desastres

Miami , 6 oct .- Alejandro Sanz, Romeo Santos, Gente de Zona o Daddy Yankee son algunas de las estrellas de un concierto que se celebrará en Miami el día 14 en favor de las víctimas de los recientes desastres naturales en el Caribe y el Atlántico, y dentro de la iniciativa "Somos una voz", de Mark Anthony y Jennifer López.

Junto a ellos, actuarán además en el Marlins Stadium de Miami Camila, Nicky Jam, DJ Khaled y Prince Royce, en una lista de artistas que podría aumentar en los próximos días.

Y desde Los Ángeles participarán a través de videoconferencia la propia Jennifer López, su actual pareja, Alex Rodriguez, Selena Gomez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba y Sofía Vergara.

A esta lista de famosos que se conectará desde Los Ángeles hay que añadir a Channing Tatum, Gina Rodriguez, Paris Jackson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kris Jenner, entre otros.

Las entradas del concierto costarán desde 15 dólares (12,7 euros) y el estadio de los Marlins decidió no cobrar a los organizadores para poder aumentar los fondos, que se destinarán a las víctimas de los huracanes Irma y María en el Caribe y Florida y los recientes terremotos en México.

La recaudación se entregará a la Cruz Roja Americana, US Fund for UNICEF, Save the Children Federation, Feeding America y Habitat for Humanity International, entre otras organizaciones.

"Juntos, somos una voz poderosa que traerá esperanza y alivio a las personas que más lo necesitan", señalaron los organizadores.

"Somos una Voz" logró recaudar 509.000 dólares (433.600 euros) a través de internet para poder ofrecer comida, medicinas y refugio a las víctimas de estos desastres naturales.

Mark Anthony y Jennifer López se han sumado además a la iniciativa del músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, que ha compuestos una canción, "Almost Like Praying", en honor al país de origen de los tres, Puerto Rico.

La letra de este tema, cantado en inglés y español, está compuesta mayoritariamente por una enumeración de los 78 municipios de la isla, que fue devastada por el paso de María, que dejó a su paso al menos 34 muertes y un enorme daño en infraestructuras, que dejó sin agua y luz a buena parte de la isla.

"Somos una voz" es una coalición de artistas que reúne a estrellas como Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Juanes, Camila Cabello, Ricky Martin, Ed Sheeran, Edward Norton, J Balvin, Chayanne, John Leguizamo, Narciso Rodríguez, Paul Simon, Romeo Santos, Tommy Torres o Vin Diesel.