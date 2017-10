Fernando Santos: "Andorra nos va a crear dificultades"

Andorra la Vella, 6 oct (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, ha expresado respeto total por la selección de Andorra, contra la que mañana jugará el penúltimo partido de l clasificación para el Mundial de Rusia y contra la que necesita ganar para buscar la clasificación en casa ganando a Suiza.

El técnico ha advertido que no les preocupa jugar en césped artificial, en el Estadi Nacional de Andorra la Vella, sino que su equipo tenga la actitud necesaria para llevarse el triunfo.

"Este es el campo en el que vamos a tener que jugar. Diferente al que estamos acostumbrados y que favorece a Andorra porque está más habituado, pero para mí no ha sido un tema con mis jugadores, sino las dificultades que nos va a crear este equipo, que ha progresado, que mezcla jugadores de mucha experiencia y jóvenes. Un equipo que en casa en cuatro partidos sólo ha encajado tres goles", explicó.

Pese a las reiteradas preguntas, Santos no ha desvelado si Cristiano Ronaldo, con una amarilla, va a disputar el partido. "Presentaré al equipo que yo entiendo que será el mejor para abordar el partido. Obviamente, Portugal es favorito pero el partido va a ser muy difícil", ha indicado.

El técnico ha explicado que desde el principio se ha pensado en acceder al Mundial como primeros de grupo y no piensan en repesca. "Tenemos una semifinal, mañana, y después una final (ante Suiza). Tenemos que ser iguales o mejor que el equipo de Andorra en términos de actitud, entrega y buena disposición. Si no igual no nos llega con la parte técnica".

Ha añadido que pensaran en Suiza sólo después de jugar contra Andorra. "Va a ser una batalla dura, creo que lo ganaremos. Y sólo después del partido comenzaremos a pensar en el próximo partido. Los jugadores están más que habituados a la presión, tienen confianza en ellos yo en mis jugadores. No tenemos miedo, sí respeto" ha indicado sobre lo que le espera a Portugal.

También ha comparecido en rueda de prensa Danilo, centrocampista internacional que milita en el Oporto. Ha suscrito las palabras de su técnico. "Andorra és un equipo fuerte en su casa, un equipo que no encaja goles. se bate muy bien con los adversarios va a ser complicado y debemos igualarlo en este aspecto. Ser igual de fuertes y jugar igual de bien que ellos en su campo".