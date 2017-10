15 documentales y debates en el festival de cine Another Way

Madrid, 6 oct (EFE).- La tercera edición de Another Way Film Festival, el festival de cine sobre progreso sostenible de Madrid, ha comenzado hoy en la Cineteca, en Matadero Madrid, con la proyección del documental 'Thank You For The Rain' (2017), de Julia Dahr.

Durante el festival se van a proyectar 14 documentales más, tanto nacionales como internacionales, y se han organizado debates guiados por expertos en la materia y cineastas que tendrán lugar después de cada sesión.

Se compagina la programación con diversas actividades como clases de yoga, talleres para niños y preadolescentes, presentación de empresas sostenibles, un panel de participación ciudadana y encuentros para profesionales del documental.