Unión Oficiales de Guardia Civil: Ahora Cataluña parece el País Vasco de 1981

Madrid, 3 oct (EFE).- La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha manifestado hoy que las fuerzas de seguridad del Estado "están a la altura de las circunstancias a pesar de estar siendo hostigadas, manipuladas y vilipendiadas por ciudadanos a los que sirven" en Cataluña, que "ahora mismo parece el País Vasco en el año 1981".

Esta organización ha emitido un comunicado ante "los lamentables incidentes que ahora mismo están aconteciendo en Cataluña".

Denuncia que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están rodeadas en los hoteles, abandonados a su suerte, traicionados por algunos desleales mossos d'Esquadra, azuzados por políticos traidores al Estado y asistiendo en directo vía WhatsApp al linchamiento de compañeros".

"No nos dejan otro remedio que pedir que se actúe, que se les libere, que se les reconforte, que se les asista y que se tomen decisiones", añade la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

Y apostilla: "Señor Rajoy, señor Sánchez, señor Rivera, la Guardia Civil muere pero no se rinde. La Guardia Civil está para servir con honor a su Estado, con lealtad, con abnegación, con firmeza y con prudencia, y siendo serenos ante el peligro y políticos sin violencia".

Agrega que "los guardias civiles no echan gasolina al fuego como algunos políticos que están deseando la fractura del Estado, la anarquía, la revolución y el sinsentido".

"Simplemente están a la altura de las circunstancias, y lo están aunque ahora mismo Cataluña parezca el País Vasco en el año 1981 y a pesar de estar siendo hostigados, manipulados y vilipendiados por los ciudadanos a los que sirven".

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil pide a los políticos que estén "a la altura de las circunstancias" y que "dialoguen, sí, pero actúen antes de que sea tarde, que se note que hay sentido de Estado y no den la sensación a la opinión pública de que no hay Estado".

"No dejen que sus servidores públicos paguen los errores, la inacción, velen por ellos o retírenlos. Hagan lo que hagan, nosotros no les juzgamos, la Guardia Civil muere, pero no se rinde. Es la historia la que les juzgará a ustedes, nosotros no, porque somos leales", concluye.