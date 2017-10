Thiago: "Piqué tiene el compromiso, la actitud y alegría de siempre"

Las Rozas , 3 oct .- Thiago Alcántara, centrocampista español del Bayern, intentó aportar normalidad a la situación de Gerard Piqué, increpado por los aficionados de la selección española, y aseguró que lo ve con "el compromiso, la actitud y alegría de siempre".

Thiago compareció hastiado de la situación que se vive en la selección española y el clima que no para de crecer en contra de Piqué. Duro en su mensaje y a la hora de expresarlo, pidió ayuda a los medios de comunicación para que solo se hable de lo deportivo y no se mezcle con la política.

"A Gerard lo vemos como siempre. Las veces que ha venido a la concentración ha sido con el compromiso, la actitud y alegría de siempre, incluso dentro del vestuario. Nos apena, porque aquí venimos a jugar al fútbol, no vengo a hablar de la vida de nadie, ni de la mía. Me apena no poder estar cómodos y no poder hablar de Albania o Israel que para nosotros es lo fundamental ahora mismo", lamentó.

Thiago expuso que cada palabra que un internacional pronuncie sobre la situación que vive Piqué, será dañina para el grupo en un momento en el que España se centra en sellar su pase al Mundial de Rusia.

"A jugar al fútbol es a lo que nos tenemos que dedicar. No nos sirve de nada hablar, nos perjudica. Ya lo haremos en el vestuario para ser mejor equipo y no para hablar de cosas externas. Las opiniones personales son de cada uno, te las llevas a casa. Aquí estamos para hablar de la selección y no de debates políticos y públicos. Es importante hablar de la selección por nuestra parte y os pediría que por la vuestra. Os agradecería que todos tomemos el mismo rumbo", solicitó.

Amigo de Piqué, con el que compartió vestuario en el Barcelona, le ve preparado para jugar en cualquier clima que se genere en un estadio de fútbol.

"Piqué ya ha jugado en el Bernabéu con el Barcelona y (el ambiente) es hostil. Un futbolista es profesional y capaz de afrontar cualquier partido. Él tiene la misma actitud que siempre. Como aficionado, he disfrutado mucho de él cuando lo veía con la selección y ahora lo hago jugando juntos. Es un orgullo poder estar con él", sentenció.