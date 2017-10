Senna: "Me siento un español más, para mis hijos España es su casa"

Vila-real , 3 oct .- El exfutbolista hispano brasileño Marcos Senna, que militó en el Villarreal once años y que se proclamó campeón de Europa con la selección española en 2008, ha declarado a Efe que se siente "un español más" y que para sus hijos "España es su casa".

Senna, nacido en Sao Paulo y nacionalizado español desde 2005, ha respondido así a las recientes palabras de Gerard Piqué en las que aseguraba que ha habido muchos jugadores que se han nacionalizado -español- y que "no sentían la selección como otros que quizás la sientan más".

"Me siento un español más. Ahora mismo, puedo decir que desde que llegué cada día me sentía un poco más español que el día anterior, pero ahora ya no tengo esa sensación de sentirme cada vez más español. Ahora me siento totalmente español y soy uno más de aquí", ha dicho Senna, actualmente director de relaciones institucionales del Villarreal.

"Además, mis hijos son españoles. Tan españoles que ellos no quieren ir a Brasil porque para ellos esta es su casa, su tierra y, crecen con eso. Así como yo tengo el acento y no lo podré cambiar, mis hijos no lo tienen. Vivimos aquí, somos unos españoles más", ha insistido.

Senna debutó con la selección española en marzo de 2006, en el partido amistoso contra Costa de Marfil que España ganó por 3-2, y participó con el equipo español dirigido por Luis Aragonés en el Mundial de Alemania 2006 y la Eurocopa Austria y Suiza de 2008, en la que además de proclamarse campeón fue incluido en el equipo ideal del torneo.

"Cuando llegué a la selección era extraño. El himno y ese sentimiento eran una novedad, pero con el tiempo ese sentimiento iba creciendo y al final cada partido era muy especial para mí. Me sentía un español más, y con ganas de agradecer todo lo que se me había dado", ha dicho sobre su sensación de jugar con La Roja.

El hispano brasileño recuerda que le pasó algo similar en el Villarreal, al llegar a un lugar en el que no conocía a nadie y que a día de hoy los considera su familia.

"Así como el Villarreal es mi casa, puedo decir que lo mismo me ha pasado con la gente de este país, que me ha acogido y me ha mostrado mucho cariño y mucho respeto desde el primer día", ha destacado.

También ha defendido a Piqué tanto en lo que se refiere a su futuro en el equipo nacional como por el rendimiento que ha ofrecido. "Piqué es libre de hacer y decidir si quiere seguir o no en la selección. El técnico ha dicho que le quiere convocar y, si es así, el único que debe decidir si quiere seguir con la selección es él", ha dicho.

"Además, deportivamente ha cumplido y ha dado la cara cuando ha jugado. Ha sido muy competitivo, de los mejores, por lo que deportivamente entiendo que la selección quiera contar con él y que él quiera estar en un equipo en el que lleva tanto tiempo jugando y compitiendo" ha añadido

Senna considera que en estos días de concentración con España Piqué debe "centrarse en lo deportivo para estar lo mejor posible en el campo y ayudar al equipo y a sus compañeros a lograr los objetivos del equipo".