Santiago Fisas: "Nunca una parte del Estado compite contra todo el Estado"

Madrid, 3 oct (EFE).- El eurodiputado catalán del grupo Popular Santiago Fisas mostró su preocupación por que "la política influya muchas veces en el mundo del deporte" y por que el debate sobre Cataluña afecte las selecciones nacionales, aunque aclaró que "nunca una parte del Estado compite contra todo el Estado".

Fisas, impulsor de la Semana Europea del Deporte que acaba de celebrar su tercera edición y expresidente del Consejo Superior de Deportes (1998-1999), rechazó en una entrevista con EFE los insultos al futbolista del Barcelona Gerard Piqué, porque "no compartir su posición ideológica no debe dar lugar a discriminación".

- Pregunta (P): ¿Le preocupa que la situación en Cataluña influya en las selecciones españolas?

- Respuesta (R): He creído mucho siempre en las selecciones nacionales aunque en Cataluña hay una tendencia a hacer una selección aparte. Cuando era secretario de Estado ya empezó a hablarse de eso lo estudié a fondo, pero aquí hay una confusión. Siempre se pone el caso de Escocia y lo que hay que dejar muy claro es que nunca una parte del estado compite contra todo el estado. Escocia nunca juega contra el Reino Unido. Eso no existe. Puede jugar un equipo escocés con uno galés pero no con el Reino Unido que es el que compite en los Juegos. Hay excepciones pero por situaciones geopolíticas muy concretas.

- P: Pero lo que ha ocurrido ya puede dejar fracturas...

- R: Una selección es un reflejo de la sociedad y si hay una fractura en la sociedad también puede haber fractura en una selección. A veces, en una sociedad es más difícil reconducirlo por ser un espectro más amplio, pero en una selección es muy importante la labor del técnico. Tiene que ser una persona que ponga paz, que escuche a todos y hacer un equipo, entender los puntos de vista de las personas y que éstos sumen y no resten. Si hay un poco de buena voluntad por parte de todos se puede conseguir.

- P: ¿Qué piensa de los insultos a Gerard Piqué?

- R: Personalmente no comparto la posición ideológica de Piqué, pero la respeto y es importante que nos respetemos aunque pensemos distinto. A pesar de todo, juega en la selección nacional y eso tendría que considerarse como algo positivo. No me parece bien que se le insulte y se le desprecie por pensar de una forma distinta aunque entiendo que se piense de una forma distinta -yo soy el primero que lo hago-, pero nos tenemos que aceptar y eso no tiene que dar lugar a ninguna discriminación. Hay un primitivismo de gente que con el deporte se excita y contra eso hay que luchar y ser muy duro.

- P: ¿En momentos como éste se puede separar política de deporte?

- R: Por desgracia, muchas veces la política influye. El mundo del deporte ha estado acostumbrado a correr por sí mismo, a pensar que algunas leyes no le afectan y no es así. Todas las leyes se aplican a todo el mundo por igual aunque hay una especificidad del deporte, pero hay que estudiar caso por caso. Esto está en el informe que aprobó el Parlamento Europeo del que fui ponente, pero siempre estudiándolo como una excepción, no como una regla general.

- P: ¿Le ha sorprendido el caso de la federación de Fútbol?

- R: Por desgracia no demasiado. Solo tenemos que ver lo que está ocurriendo en la FIFA y en la UEFA con la inmensa mayoría de sus directivos imputados o en la cárcel. Hay demasiados intereses personales, gente que ocupa cargos desde hace muchísimos años y no es bueno, te apalancas ahí y se crean vicios.

- P: ¿Cómo se puede evitar esto?

- R: Podría haber una limitación de mandatos aunque eso puede ser injusto, pero hay que fortalecer la estructura de las asambleas de las federaciones. Que estén representados todos los estamentos según su peso, que no estén controlados por la junta directiva y que haya una verdadera democracia deportiva. Ahí hay un papel muy importante que pueden jugar las mujeres. En ese informe que he citado surgió la idea de que la proporción de mujeres federadas se representara en los órganos directivos. Podrían traer mucho sentido común.

Otro tema no resuelto del todo es la relación entre deporte profesional y federaciones. Tendría que reflejarse de alguna manera en la ley el peso de las ligas en la federación. Si tuviera una verdadera representatividad sería más fácil resolver los problemas

- P: En algunos países hay mucha preocupación por las apuestas...

- R: Sí pero ahí hay un tema de lavado de dinero, de corrupción de personas, de falsificación de resultados y también la adicción de los jóvenes. Preocupa mucho al Consejo de Europa porque muchas de las casas de apuestas en línea están fuera de Europa. Estamos trabajando conjuntamente con la Comisión y el Parlamento.

- P: ¿Qué tal ido esta edición de la semana Europea del Deporte? - R: Sigue la línea del año pasado que fue un éxito. Se habían apuntado muchas ciudades y es importante que se convierta como en un clásico. Es una iniciativa que ha cuajado para ampliar el abanico de actuación donde se puede practicar deporte. La idea es ser activo porque confundimos deporte con actividad física y de lo que se trata es de hacer ésta aunque no sea deporte reglado. Hay un retroceso en la actividad física. Se ve mucho deporte pero no se hace tanto y se pasa mucho tiempo frente a la televisión viendo deporte y comiendo cualquier cosa que no es especialmente sana. Hay que luchar contra esa tendencia, porque la falta de deporte condiciona la salud.