El método Cordón, clave en la era Mbappé, seduce al empresario chino Lizhang

Madrid, 3 oct (EFE).- Antonio Cordón, director deportivo del Mónaco en la era Mbappé e impulsor de la cantera del Villarreal en su día, se ha incorporado al grupo empresarial de Jiang Lizhang, que controla clubes como el Granada, Parma y el Chongqing Lifan chino, y en una amplia entrevista con la agencia EFE afirma que "Jiang es un dirigente que transmite seguridad y que ve el fútbol a largo plazo, sabe bien por dónde quiere caminar".

Ese es el motivo del nuevo proyecto del madrileño, experto en la captación de futbolistas a nivel mundial. El Mónaco, con su presencia, ha vendido este verano jugadores por valor de casi 400 millones de euros. Cordón aterriza en un nuevo mapa del fútbol, asesorando a un gran inversor que además controla el 5 por ciento de las acciones de los Minnesota Timberwolves de la NBA.

- ¿Por qué ha aceptado este reto?.

Es un proyecto original, no hay nada igual en Europa. Si bien existe algo similar por ahí, el desafío que me brinda Jiang Lizhang es apasionante. Es un reto personal. Algo increíble y que me produce un gran estímulo. No sólo estoy en la labor de captación, mi trabajo más allá. Con la ayuda de un equipo profesional y con rigor.

- Vertebrar deportivamente estos clubes a nivel mundial -Granada, Parma y Lifan-. ¿Comenzando desde las categorías inferiores también?.

Nuestro objetivo es formar jugadores, aplicando metodología. Sin metodología, no hay premio. Captar, sí, pero con metodología.

- Los jugadores que entren en el grupo de Jiang Lizhang, ¿Podrán jugar en sus distintos clubes en función de las necesidades deportivas?.

- Cada equipo tiene sus rasgos, su identidad, su cultura física y táctica. Cada club cuenta con connotaciones diferentes, pero el grupo aspira a crear jugadores polivalentes que puedan jugar en diferentes equipos. Los proyectos lo forman las personas, hay que tener dedicación y paciencia. No se puede vivir del corto plazo.

- La oficina central de Jiang Lizhang abre ya en Madrid. El empresario ve en España su centro de operaciones. La fortaleza del fútbol español es clara...

- Hoy en día interactuar es más sencillo con todos los medios tecnológicos que hay a nuestro alcance. Es fácil llegar a todo el mundo. Pero es evidente que el trato personal es indispensable. Desde Madrid coordinaremos nuestra actividad.

- Usted ha conocido al Mbappé juvenil. ¿Por qué un futbolista como Mbappé dio ese salto cualitativo en sólo un año en el Mónaco?.

- Se tienen que dar diferentes situaciones. En primer lugar, creer en la gente joven. Es política del club. El Mónaco sabe lo que quiere. Hay que ver todo el proceso. Él comienza la temporada anterior sin ser titular. No es titular hasta noviembre. Entró en un equipo muy joven, la edad media era de 22 años y sobre todo un equipo competitivo. Futbolistas como Lemar o Bernardo Silva dieron muy buen rendimiento. La dinámica del equipo también favorece.

- ¿Acertó Mbappé fichando por el París Saint Germain?.

- Él es un producto de la cantera. Yo siempre digo que uno tiene que estar donde esté a gusto, donde sea feliz.

- ¿El grupo Lizhang quiere fabricar un modelo de jugador con un perfil determinado?

- Cada país de origen donde haya captación es diferente y nuestros clubes también cuentan con una identidad especial dependiendo de su cultura y su tradición futbolística. También tendremos que idear un modelo de entrenador, no sólo de jugador. Y ver qué tipo de entrenador queremos para cada equipo.

- ¿Cómo está el Parma?. ¿Qué queda de aquel gran club de los años 90 donde jugaron Buffon y Cannavaro?. Lizhang tiene el 60 por ciento de las acciones del Parma.

- Es un club en crecimiento tras los acontecimientos que vivió en su día. Ha conseguido dos ascensos consecutivos, está en la Serie B, en Segunda división ahora mismo, en una situación aceptable. Es un club que brinda grandes posibilidades con unas instalaciones interesantes.

- Usted es un experto en el fútbol latinoamericano. ¿Seguirá siendo América latina el vivero del nuevo grupo inversor?.

- Es cierto que en mi etapa del Villarreal, se ficharon más jugadores que nunca en la historia del club procedentes de Latinoamérica. El nivel ha bajado en la zona en los últimos años y los precios han subido. Pero hay otros mercados por explotar. Vamos a trabajar en todos los continentes. Nunca sabes dónde puedes encontrar al jugador ideal. Hay mucha competencia y hay que adelantarse.

- Hablamos del Granada, un club que ha comprado Jiang Lizhang por 37 millones de euros. ¿Cree que lo ideal a medio plazo sería contar con chicos de la zona en la plantilla del primer equipo y mantener la identidad?.

- La base de un equipo debe ser nacional del país y está claro que cuanto más próximos a la ciudad de origen, mejor. Para eso hay que crear jugadores en la academia que jueguen en el primer equipo. Como filosofía, ver a 4 o 5 jugadores de la cantera en el primer equipo es muy positivo.

- La Ciudad deportiva del Granada es modélica en instalaciones. ¿Hasta qué punto es positivo que las oficinas del club estén cerca del césped?.

- En Villarreal, Fernando Roig estaba a las 9 de la mañana viendo partidos de niños. Tenía el pulso del club. Es un ejemplo. Los pequeños detalles hacen grande un club. Si quieres crear estructura todo debe crecer a la vez. La cercanía del club y el equipo es fundamental. El Granada es un club con futuro. Tiene un filial en Segunda B, un filial en división de honor de juveniles, tiene equipo femenino. Es un club solvente. Con una Ciudad deportiva preparada no sólo para entrenar sino para jugar una competición europea.

- ¿Por qué ya no se respetan los procesos de formación de los jóvenes futbolistas?.

- Todo el mundo quiere ir muy deprisa. Hay demasiados intereses creados. Se ha perdido el fútbol natural, está todo muy automatizado. Agentes, contratos, familias. Antes era todo más natural. Todos quieren correr mucho. Pocos son los que apuestan por proyectos deportivos y no por los económicos.

- ¿Por qué su presidente Jiang Lizhang apuesta por España?

- Él siempre habla de tender puentes. Es una de sus tesis. Los puentes. Trazar líneas de unión, de conocimiento, unir Asia y Europa. No sólo con jugadores y clubes, también con entrenadores y la formación de dirigentes. Jiang quiere crear una línea común entre los clubes con un proyecto novedoso. A mí me ha sorprendido su capacidad, su liderazgo, su claridad de ideas y su forma de ser receptivo y la idea de un futuro por donde caminar a corto, medio y lago plazo. Transmite serenidad y seguridad en sus convicciones.