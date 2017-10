Kim Jong-nam mostraba síntomas de envenenamiento antes de morir, según doctor

(Actualiza con declaraciones de una testigo y el abogado)

Shah Alam , 3 oct .- El doctor que atendió al fallecido Kim Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur afirmó hoy que la víctima, hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, mostraba claros síntomas de envenenamiento al recibir asistencia.

Durante su testimonio en el tribunal de Shah Alam, al oeste de la capital malasia, en el juicio sobre el crimen, el médico Nik Mohamed Adzrul Ariff dijo que Kim Jong-nam tenía la cara y los ojos rojos, vomitaba y tenía sangre en la boca en el momento de ser intubado.

En el traslado al hospital, la víctima cayó inconsciente y pereció, rememoró el facultativo a instancias de la acusación en la segunda vista del juicio oral, que comenzó ayer.

Las dos acusadas por el asesinato, la indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan Thi Huong, escucharon atentamente el relato del testigo a través de traductores, tal y como les han recomendado sus abogados defensores.

Las dos mujeres, que ayer se declararon no culpables, se enfrentan a la pena de muerte de ser halladas culpables durante el proceso, que está previsto termine a finales de noviembre.

La fiscalía ha solicitado el testimonio de más de 100 testigos y expertos con los que pretende demostrar la "intención de matar" de las imputadas.

El pasado 13 de febrero, Kim se disponía a viajar a Macao, donde residía en el exilio, cuando dos mujeres le asaltaron en la terminal de salidas del aeropuerto y le frotaron el rostro con el agente nervioso VX, considerado por Naciones Unidas como un arma de destrucción masiva.

La autopsia realizada por forenses malasios determinó que el cadáver contenía residuos del citado veneno.

El nivel de colinesterasa (una enzima que ayuda al sistema nervioso a funcionar apropiadamente) en la sangre de Kim era muy bajo -344- lo que es consistente con la reacción ante un neurotóxico, declaro la patóloga que analizó la sangre de la víctima, segundo testigo de la jornada.

No obstante, el nivel de la enzima en las acusadas se mantuvo dentro de los parámetros normales, rondando las 7.000 unidades.

"Si ellas aplicaron el VX, ¿por qué sus niveles son normales?. De haber estado expuestas, deberían tener también un número bajo (...) no es lógico (...) lo que nos lleva a la conclusión que ellas no estuvieron expuestas al VX o un agente neurotóxico", apunto Gooi Soon Seng, abogado de la indonesia.

La defensa ha puesto en duda el uso del agente tóxico debido a que ninguna de las personas que tuvieron contacto directo con el cuerpo contaminado de Kim sufrió anomalías.

Dos días después del deceso, la acusada vietnamita fue arrestada cuando trataba de abandonar el país desde el mismo aeropuerto y, al día siguiente, la indonesia fue detenida por las autoridades en un hotel capitalino.

Tanto Doan como Aisyah aseguraron durante los interrogatorios con la Policía que creían que participaban en una broma para un programa de televisión y que el supuesto veneno era aceite para bebés.

Ambas declararon a las autoridades que un grupo de cuatro hombres, quienes presuntamente orquestaron el incidente, les pagaron unos 80 dólares a cada una por participar en el montaje que a la postre se cobró la vida de Kim.

Estos hombres, que entonces fueron identificados como norcoreanos por la Policía, salieron del país el mismo día del asesinato.