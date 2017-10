Eurocomisario de Medio Ambiente: Estamos matando nuestros océanos

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) alberga por primera vez una conferencia internacional sobre los océanos, en Malta, de la que espera que salgan compromisos tangibles del sector público, privado y de la sociedad civil para luchar por salvar unos mares en estado de emergencia.

"Nuestro planeta depende mucho de los océanos y, desafortunadamente, los estamos matando", declaró el comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en una entrevista con Efe previa a la Conferencia Nuestro Océano que se celebrará en Malta el 5 y 6 de octubre.

El político maltés recordó que el desafío marino es global porque "los océanos nos dan el 60 % del oxígeno" del planeta y precisan del apoyo de todos.

"Necesitamos actuar, juntos y ahora (...). No puedes decir, simplemente, que tu país no tiene mar (...). Esto no es sólo un desafío de la Unión Europea, Estados Unidos o China, sino global. Tenemos que actuar", agregó Vella.

El eurocomisario aseguró que "habrá más de 1.000 participantes de alto nivel (en Malta) y cada uno de ellos, sean del sector privado, gobiernos u ONGs, pondrán en la mesa algún tipo de compromiso".

Vella no precisó cuáles serán las acciones a las que se obligará la Comisión, pero otras fuentes europeas señalaron que la CE aprobará 560 millones de euros de ayuda a diferentes ámbitos de la sostenibilidad marina.

En ese sentido, Vella recordó que Malta fue el país que hace cincuenta años pidió en las Naciones Unidas que los océanos se considerasen una herencia común de los seres humanos", pero agregó que "actualmente, la concienciación no es suficiente. Necesitamos compromisos (...) y acción. Este es el objetivo en Malta".

Y se refirió, como ejemplo, a la oleada de grandes huracanes que han azotado el Caribe en las últimas semanas, desastres naturales que describió como "el resultado del cambio climático que estamos experimentando".

"Los océanos son el principal regulador del clima, y el más grande. No podemos salvar al planeta de los desastres naturales si antes no salvamos los océanos", dijo Vella en vísperas de la cuarta conferencia internacional sobre los océanos, que oficiosamente se conoce como "el Davos del mar".

Participarán en la cita en Malta la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini; el vicepresidente primero de la CE, Fans Timmermans; el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jose Graciano da Silva; el príncipe Carlos de Inglaterra y el príncipe Alberto de Mónaco.

También asistirán a la conferencia la ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; el titular colombiano de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo; el ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Roger Martínez Bonilla, y su homólogo chileno, Heraldo Muñoz.

Asimismo, tomarán la palabra durante los dos días de reuniones responsables de empresas como el fabricante aeronáutico Airbus o el grupo de comunicación Sky, el exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy y, por videoconferencia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La Conferencia Nuestro Océano nació en 2014 a iniciativa del entonces secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien también acudirá a Malta.

La edición inaugural tuvo lugar en Washington y un año después la cita se convocó en Chile, que devolvió el testigo a Washington en 2016.

La actual edición tendrá lugar por primera vez en la Unión Europea antes de viajar el año próximo a Indonesia y después a Noruega.

Desde 2014, la Conferencia Nuestros Océanos ha impulsado unas 250 acciones concretas en todo el planeta, a las que se han destinado unos 8.200 millones de euros y se han catalogado como nuevas áreas de protección marina unos 9,9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a la superficie terrestre de Estados Unidos.

Según datos de la Comisión Europea, la economía marina global ronda una actividad de 1,3 billones de euros. EFE