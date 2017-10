PP comparte con Sánchez el "diagnóstico" pero no la "terapia" para Cataluña

Madrid, 3 oct (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha manifestado hoy que su partido comparte con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el "diagnóstico" sobre la situación en Cataluña pero no la "terapia" a aplicar porque no considera que se pueda negociar con Puigdemont para "pastelear" una solución.

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, Hernando ha agradecido las aportaciones realizadas ayer por Sánchez y el presidente del Cs, Albert Rivera, en sendos encuentros que mantuvieron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero "discrepamos de algunas", ha dicho.

"Aunque algunos nos den prisa, no es el momento de tener prisa", ha afirmado Hernando en referencia a estas propuestas, entre ellas la de Ciudadanos que ha reclamado la aplicación inmediata del artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña.

En este sentido, ha dicho que frente a quien piensa "que el 155 es el bálsamo de Fierabrás y va a solucionar todos problemas", la posición del PP es que si se llega a la aplicación de este artículo, que tendría que ser aprobada por el Senado, cuente con todo el respaldo posible.

Porque "si solo lo apoya una fuerza política va a ser difícil que tenga el respaldo no solo de los senadores, sino de la mayoría de la sociedad catalana", ha advertido.

Hernando ha insistido en que los "únicos culpables" del conflicto en Cataluña son el presidente catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el Govern, y ha asegurado que la llamada de Rajoy a los partidos para hablar sobre la situación en Cataluña es "abierta" para todos los que quieran acudir.

Así, ha asegurado que diálogo "todo el que sea necesario" pero una negociación con Puigdemont, como ha propuesto Sánchez, "y con quienes están vulnerando y violando la Constitución, no es el camino que nos piden ahora los españoles" a quienes no se puede enviar el mensaje de que "lo que se va a hacer es pastelear una especie de solución".

"No me cabe la menor duda de que el señor Sánchez es un aliado para defender el Estado de derecho y la soberanía nacional", ha constatado Hernando, aunque ha manifestado que le gustaría "no solo coincidir en el diagnóstico, sino en la terapia a aplicar".

El portavoz popular considera que PP, PSOE y Ciudadanos "en lo esencial" están juntos.

Por lo que respecta a otros partidos, ha reclamado "sensatez" sobre todo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero a este respecto se teme "lo peor", ha apostillado. Ha criticado que Iglesias se dejó llevar por la "manipulación del 1-O" al enviar un abrazo a los Bomberos en función de una foto "que correspondía a una manifestación de 2014 en la que se estaban enfrentando a los Mossos".

También criticó el comportamiento de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien instó a dimitir si no se constata que son verdad las agresiones sexuales que dice que se han producido por parte de agentes de policía durante el 1-O.