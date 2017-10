El cantante Earl Thomas abrirá el jueves el Festival de Blues de Cáceres

Cáceres, 3 oct (EFE).- El músico estadounidense Earl Thomas abrirá el próximo jueves el Festival de Blues de Cáceres, cuya octava edición contará con figuras del ámbito nacional e internacional.

Actuarán también Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers, según ha informado la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el certamen.

"Este festival sitúa Extremadura en el panorama global del blues. Otra oportunidad de acercar las diferentes manifestaciones musicales y culturales que existen", ha precisado la secretaria de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, que ha presentado hoy el certamen en el Gran Teatro de Cáceres.

Junto a García Cabezas, también han presentado esta edición miembros del colectivo organizador y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, quien ha subrayado que "este festival es un referente nacional e internacional, que ha conseguido la sociedad civil".

Earl Thomas, considerado uno de los artistas de blues más importantes de la década por el Best of Blues Awards, será el encargado de subir el telón del festival.

Galardonado cuatro veces con el San Diego Music Award, también ha sido reconocido con otros premios como Mejor Voz Masculina, Mejor Artista Contemporáneo de Blues, Mejor Álbum y Mejor Letrista.

Desde la organización también han destacado la presencia de Buddy Whittington (que actuará en la Plaza de Santa María el viernes a las 20,30 horas), guitarrista americano, nacido en Fort Worth (Texas) y que con 14 años era ya una parte de la escena de la música de Dallas/Fort Worth y tocaba regularmente en los clubes a lo largo de la carretera de Jacksboro.

Por su parte, John Nemeth es considerada "la mejor voz de soul del mundo", además de ser un verdadero virtuoso de la armónica.

Nemeth llegará a Cáceres para presentar su nuevo disco "Feeling Freaky", junto a su banda The Blue Dreamers, en un potente concierto el viernes 6 de octubre, a partir de la medianoche, también en Santa María.