Arruabarrena: "He tenido mis opciones pero ella ha jugado más inteligente"

Pekín, 3 oct (EFE).- La tenista española Lara Arruabarrena destacó este martes, tras su derrota en segunda ronda ante la rusa Daria Kasatkina en el Abierto de China, que el duelo fue muy igualado y finalmente el mayor rodaje de la eslava en los últimos meses fue el que decantó el duelo.

"He tenido mis opciones, pero ella ha jugado un poco más inteligente", señaló la donostiarra.

"Kasatkina tiene un juego muy parecido al mío pero ha sido más lista y se ha enfrentado a mejores jugadoras que yo durante más tiempo y eso le ha dado un poco de tablas". opinó.

"Yo llevaba varios partidos muy duros y al final a lo mejor he sentido ese cansancio físico", destacó Arruabarrena, que en la primera ronda del torneo pequinés había derrotado a la séptima favorita, la rusa Svetlana Kuznetsova.

Pese a su eliminación, la vasca afirmó que en el torneo "ha vuelto a encontrar buenas sensaciones" después de haber notado cierta bajada de nivel en la segunda mitad de temporada.

"No he conseguido hacer lo que llevábamos trabajando, pero me quedan dos torneos antes de acabar la temporada, así que a ver si consigo otra vez darle la vuelta", añadió Arruabarrena, quien competirá en Linz y Luxemburgo antes de que finalice el calendario del 2017.

Arruabarrena, número 90 en la clasificación mundial WTA y que consiguió su mejor ránking el año pasado, tras su victoria en el torneo de Seúl, tuvo un buen comienzo de temporada en 2017 y llegó a ser finalista en Bogotá, pero confesó que todavía hay demasiados altibajos en su juego.

"Ha habido bastante irregularidad porque empecé esta pretemporada a entrenar con Alejo Mancisidor (extécnico de Garbiñe Muguruza) y hemos hecho bastantes cambios en cuanto a mentalidad", analizó Arruabarrena.

"Hemos hecho bastantes cambios, que cuestan, porque llevo toda una vida haciendo cosas que estoy intentando cambiar, y de repente he tenido torneos muy buenos y otros muy malos", opinó.