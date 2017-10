Ventura dice que si Italia no va al Mundial será una "catástrofe"

Roma, 2 oct (EFE).- El seleccionador italiano, Gian Piero Ventura, cuyo equipo es rival de España en la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018, declaró hoy que si los "azzurri" no logran el pase a la Copa del Mundo será una "catástrofe".

"Es una catástrofe", dijo de forma tajante Ventura en una rueda de prensa ofrecida desde el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro), donde su selección está preparando los encuentros del 6 octubre ante Macedonia y del día 9 del mismo mes contra Albania.

Ventura contestó de esta forma al comentar las recientes declaraciones del presidente del Comité Olímpico italiano (CONI), Giovanni Malagó, que definió como "una tragedia" una eventual ausencia de Italia en el Mundial de Rusia.

El seleccionador italiano sostuvo que el tiempo a su disposición para trabajar con los jugadores es "literalmente de 48 horas" y que eso complica la preparación táctica de los duelos, con una referencia a la derrota sufrida contra España el pasado 2 septiembre.

"Cuando te mides con equipos mejores que tú, tienes que colmar la diferencia. O tienes la misma calidad o es difícil. Cuando tienes 48 horas para trabajar es evidente que mucho depende del entusiasmo y de las ganas de luchar", aseveró.

Ventura confirmó además las bajas de Marco Verratti, Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini y la lesión de Andrea Belotti, aunque subrayó que tiene confianza en los jugadores que eligió para reemplazarlos.

"De Rossi también está fuera. Últimamente jugaban Verratti y De Rossi en el centro del campo. Si digo que me faltan tres jugadores parece que busco excusas y no quiero eso. No están tres jugadores importantes pero llegan otros tres jugadores importantes", explicó.

El técnico italiano fue preguntado sobre las razones por las que decidió sustituir a Belotti con el delantero del Chievo Roberto Inglese y no con el jugador del Valencia Simone Zaza, que marcó 6 goles en 7 partidos en la Liga española.

"Zaza está fuera desde hace tiempo y, a la espera de saber cómo está Belotti, tratamos de hacer una apuesta segura (Inglese). No hubiéramos tenido el tiempo de trabajar (con Zaza). Esta es la razón", contestó.