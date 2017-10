Puigdemont no tiene contacto con Rajoy pero le llama a aceptar la mediación

Barcelona, 2 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que no tiene "ningún contacto" con el Gobierno, pero ha instado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a "verbalizar" si está dispuesto a entrar en una "mediación" internacional para dar salida al conflicto catalán.

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat después de la reunión extraordinaria del Govern tras la jornada del 1-O, Puigdemont ha señalado que si Rajoy "llama hoy mismo", irá a una "reunión adonde sea".

Pero hoy en día "no existe ningún contacto con el Gobierno central" ya que, a su juicio, Rajoy no ha respondido a las llamadas de diálogo desde Cataluña de los últimos tiempos.

En este contexto ha dicho que "Rajoy debería verbalizar si está dispuesto o no a entrar en una medición" internacional, que espera que esté "apadrinada" por la UE.

Ha avanzado, no obstante, en que con el Gobierno "muy optimistas no podemos ser, aunque la esperanza no la podemos perder nunca".

Pese a su voluntad de trasladar al Parlament el resultado de la consulta de ayer, que considera "válida", para aplicar la ley del referéndum que incluye una proclamación de independencia, Puigdemont ha aseverado que no plantea un proyecto de "ruptura traumática".

Así, ha dicho que "nos queremos reentender con el Estado español" pero sobre la base de "la voluntad de la gente" de Cataluña tras lo expresado ayer en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) y sin garantías por su insólito desarrollo.