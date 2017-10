Presidente de Starbucks cree éxito reside "en elevar sentido de la humanidad"

Toledo, 2 oct (EFECOM).- El presidente de Starbucks, Howard Schultz, ha defendido que el éxito de cualquier empresa reside "en elevar el sentido de la humanidad" por encima del propio beneficio económico porque, ha dejado claro, "nuestra razón de ser es tratar a la gente con respecto, dignidad" y siempre mirando "a largo plazo".

Dentro de los diálogos empresariales 'Un café con el presidente de Starbucks' que ha mantenido con el presidente del Grupo Vips, Plácido Arango, en el marco del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar que, bajo el título 'Innovación para un futuro humano, se celebra hoy y mañana en Toledo, Schultz ha ofrecido un talante de gran calado humano mas que económico para defender una empresa.

Ha dicho que entre las "muchas lecciones" que ha aprendido como empresario de éxito quizá la principal ha sido "elevar el sentido de la humanidad, del ser humano dentro de la empresa, una etiqueta de responsabilidad social que no es simplemente una pegatina que va junto con la empresa, sino ir de la mano en todas las decisiones".

Como presidente de un grupo de cafeterías por todo el mundo que factura entre 22.000 y 24.000 millones de dólares al año, ha hablado de que "la idea por la que nos regimos es motivar a la gente, mejorar la vida de nuestros empleados y sus familias, de las comunidades en las que trabajamos", y como punto de inflexión el que "fuimos la primera empresa en implantar la seguridad social a todos los empresarios, personal, y ahí está el valor de la marca".

Schultz, que ha dejado claro que "no estamos en el mundo de los negocios para hacer política" y ha remarcado que "estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo, no tengo ningún plan para aspirar a la Presidencia de Estados Unidos", cree de "vital importancia" no tomar "sólo decisiones económicas" para sobrevivir.

Ha rememorado sus orígenes humildes y ha admitido errores, como que la clave para contar con casi 30.000 cafeterías se basa en lo que ha denominado 'tercera casa' y que, después de la particular y la laboral, es la "cafetería" que le surgió en 1983 en Italia.

"El secreto de nuestro éxito es que suministramos café tostado, de muy buena calidad, pero por encima de ello el que estamos en el negocio de la gente y no hay marca que llegue a tantos consumidores, la relación con nuestra gente y nuestros clientes", ha recalcado.

El presidente de la marca cuya sede central está en Seattle (EEUU) ha abogado por aunar el empeño emprendedor con la innovación e "integrar el modelo de negocio con el mundo digital, con inversiones tecnológicas, y comprender este nuevo mundo, basado en los datos, personalización, análisis de datos".