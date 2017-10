Preocupa en Uruguay orden de que niña presuntamente abusada vuelva a España

Montevideo, 2 oct (EFE).- El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (Mides) manifestó hoy su "preocupación ante el inminente retorno de una niña a España" después de que la Justicia de Uruguay determinara que la menor deberá volver al país europeo a petición de su padre, pese a que la madre lo denunció por abusar de su hija.

La Justicia de Familia rechazó la apelación de la madre de la niña española, de cinco años, por lo que tendrá que viajar en los próximos días a su localidad de nacimiento ante la exigencia del padre.

La Justicia del país suramericano no puede emitir un fallo definitivo respecto a la existencia o no de abuso por parte del padre, debido a que el hombre no está en Uruguay.

El Instituto Nacional de las Mujeres del Mides y el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (Inau) afirmaron en un documento que "la niña y su madre no deberían ser enviadas donde se encuentra el agresor en tanto se está perpetuando la violencia y poniendo en riesgo su vida e integridad."

"La normativa vigente en nuestro país establece que el interés prioritario a contemplar debe ser el de esta niña y por tanto las decisiones que se adopten desde las instituciones del Estado deben garantizar su debida protección y el efectivo ejercicio de sus derechos humanos", reza el escrito.

El caso también ha tenido eco en la sociedad uruguaya, que está usando la etiqueta #Maríanoseva en las redes sociales para pedir que la menor permanezca en el país austral.

Además, varias organizaciones han llamado a la sociedad a que se una en una marcha a favor de que la menor permanezca en Uruguay, acto que tendrá lugar el próximo 3 de octubre a las 18:00 hora local (21:00 GMT) frente a la Suprema Corte de Justicia en Montevideo.