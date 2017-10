Panucci sobre Italia y España: "Son dos partidos de mucho prestigio"

Madrid, 2 oct (EFE).- El exmadridista Christian Panucci, actual seleccionador de Albania, que afronta las dos últimas jornadas de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 ante Italia y España, aseguró que son "dos partidos de mucho prestigio" para sus jugadores.

Panucci, ganador de la Séptima con el Real Madrid, asumió el cargo de seleccionador albanés el pasado 19 de julio, sucediendo al actual entrenador del Alavés Gianni de Biasi. Ahora, afronta su reto más complicado, ante las dos selecciones más fuertes del grupo.

"Vamos a probarlo, porque en la vida y el deporte hay que intentarlo siempre. Intentaremos molestarles. Y en fútbol nunca se sabe", explicó Panucci en una entrevista con 'fifa.com'.

"Me gusta ganar con coraje y perder con coraje, así que vamos a ver lo que pasa ante España e Italia. No quiero que mis jugadores lean que me va bien conseguir un punto y se pongan todos en la defensa. Pero no perder sería bueno", añadió.

Para el italiano ambos partidos "son especiales". "España es mi segunda casa, paso mucho tiempo al año allí, tengo amigos y viví una etapa muy importante de mi carrera que llevo en mi corazón. Y en Italia es donde vivo y jugué muchos partidos con la selección", apuntó.

"España ganó a Italia en ese partido (3-0), pero muchas otras veces ha ganado Italia y no creo que haya mucha diferencia entre ambas. Cada partido tiene su historia", reconoció.

Panucci también opinó sobre el seleccionador italiano Giampiero Ventura. "Para Ventura no es fácil. Está habiendo un cambio generacional, se está jugando el Mundial y hay que dejarle trabajar. Es un entrenador de nivel, con mucha experiencia y merece respeto", dijo sobre las criticas que ha sufrido el veterano técnico.

Panucci, que jugó con la "azzurra" 57 partidos, no se imagina una competición internacional sin Italia. "Italia está acostumbrada a estar y el equipo se está jugando aún la clasificación. Estoy seguro de que llegará a la fase final, además cuando llegan a un Mundial sabe bien cómo llegar hasta el final", resaltó.

Desde que llegó al banquillo de Albania en julio, el equipo ganó 2-0 a Liechtenstein y empató 1-1 con Macedonia."Gianni de Biasi hizo un gran trabajo y, después de clasificar a la Eurocopa 2016, Albania se ha ganado un gran respeto en Europa y en el mundo. Las sensaciones son muy positivas. Tenemos un buen grupo y estoy muy contento", señaló.

Panucci aseguró que el objetivo es clasificar a Albania para la Eurocopa de 2020. "Vamos a jugar todas las cartas para intentar estar. Creo que tenemos posibilidades de hacer un buen recorrido y seguro que el futuro de Albania va a ser muy bueno", subrayó.

El exjugador del Milan y Real Madrid, entre otros, fue asistente de Fabio Capello en la selección rusa, con quien disputó el Mundial de Brasil. Además, entrenó al Livorno y el Ternara en la 2ª división italiana.

"Capello fue quien me dijo que tenía que ser entrenador. Me llevó a Rusia, fue una experiencia muy bonita y desde ese momento empecé a pensar en serlo. De él aprendí muchas cosas, pero son un secreto. Todos conocemos su forma de trabajar y su mentalidad, que es una de las cosas que me han acompañado en mi carrera", manifestó.

"Para ser un entrenador importante necesito trabajar. Cuesta mucho, pero tengo fuerzas para intentarlo y vamos a ver qué dice el destino", finalizó.