Muguruza, recuperarse bien y "llegar a Singapur en las mejores condiciones"

Pekín, 2 oct (EFE).- Garbiñe Muguruza quiere volver a casa lo antes posible, tras su abandono en la primera ronda del torneo de Pekín ante la checa Barbora Strycova, y "llegar a Singapur en las mejores condiciones".

La número uno mundial se retiró cuando perdía por 6-1 y 2-0 debido a una gripe. La española llevaba desde el viernes con fiebre, y no había podido entrenarse ni un solo día en Pekín. Su debut estaba previsto para el domingo, pero pidió un día mas ante el malestar que sufría.

"Si ha sido duro. Hoy es el primer día que he venido a jugar. Cogí un virus en Wuhan y desde que llegué no he podido entrenar. Wuhan fueron problemas físicos, aquí ha sido una gripe. Lo fácil podría haber sido retirarme pero pedí a ver si podía jugar lunes e intentar darle la vuelta a la situación, peor no he podido. Lo de Wuhan fueron problemas físicos, aquí ha sido una gripe", señaló desconsolada.

Campeona en la edición de 2015, el año pasado, Garbiñe cayó en los octavos de final de Pekín ante la checa Petra Kvitova (6-1 y 6-4), con lo cual perderá 120 puntos.

La española ha ganado cuatro de sus siete últimos partidos desde que se convirtió en la actual número uno del mundo al acabar el Abierto de Estados Unidos este 11 de septiembre.

Las semifinales de Wuhan y Tokio, y la derrota en la primera ronda de Pekín son su bagaje en la gira asiática para presentarse al Masters de Singapur, del 22 al 29 de octubre, donde es una de las seis jugadoras que ya está clasificada.

Lleva cuatro semanas al frente de clasificación, lidiando en cada una de ellas con la defensa del número uno. En Pekín la rumana Simona Halep, la checa Karolina Pliskova y la ucraniana Elina Svitolina, dependiendo de sus resultados, pueden privar a Garbiñe llegar a Singapur en el tope de la lista.