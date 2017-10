Lunes, 1 de octubre de 2017

Las Vegas .- El FBI descartó hoy cualquier vínculo de ningún grupo terrorista extranjero con el tiroteo ocurrido en la noche del domingo en Las Vegas, en el que murieron al menos 58 personas, resultaron heridas 515 y cuyo autor se suicidó tras la matanza. "No existe ningún vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero conocido", señaló un portavoz del FBI durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad.

ESPAÑA CATALUÑA

Macron le dice a Rajoy que está comprometido con la unidad de España

París (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló hoy por teléfono con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a quien transmitió su compromiso con "la unidad constitucional de España", informaron a Efe fuentes del Elíseo. En su entrevista telefónica, Macron le recordó al presidente español que, como ya indicó el pasado viernes en su desplazamiento a Tallin (Estonia), él "no tiene más que un solo interlocutor, que es Rajoy". Por su lado, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores señaló hoy que Francia "ha tomado nota de las diferentes declaraciones del 1 de octubre, principalmente la propuesta del presidente del Gobierno español de abrir una reflexión común con el conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento".

ESPAÑA CATALUÑA

Dastis lamenta la violencia en Cataluña y su "uso político"

Roma (EFE).- El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, lamentó hoy la violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes en Cataluña que, dijo, "no fue deliberada", pero criticó también "el uso político que se quiera hacer de ella". "Lamentamos esa violencia, lamentamos también el uso político que se quiera hacer de ella y desde luego vamos a seguir tratando de hacer frente a ese desafío al Estado de Derecho y a la convivencia entre los catalanes", dijo a los medios en Roma, al margen del XV Foro de Diálogo Italia-España.

EEUU TIROTEO

Trump condena el tiroteo en Las Vegas como "un acto de pura maldad"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy como "un acto de pura maldad" el tiroteo ocurrido anoche en Las Vegas, donde al menos 50 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, y elogió la "milagrosa" actuación de las fuerzas del orden. "Estamos unidos hoy en nuestra tristeza, conmoción y luto", dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.

ESPAÑA CATALUÑA

Juncker reitera apoyo a orden constitucional en conversación con Rajoy

Bruselas (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reiteró hoy en conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el apoyo al orden constitucional y la posición de la institución comunitaria respecto al referéndum ilegal celebrado en la región española de Cataluña. Fuentes comunitarias señalaron que Juncker participó en la conversación con "ánimo de escucha" y precisó la posición del Ejecutivo comunitario, explicada unas horas antes en la rueda de prensa diaria de la institución.

ESPAÑA CATALUÑA

El Parlamento Europeo celebrará un debate sobre Cataluña este miércoles

Estrasburgo (Francia) (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) celebrará un debate este miércoles sobre Cataluña bajo el título "Estado de Derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Cataluña". Aunque se presentaron varias propuestas de debate en torno a la región española de Cataluña, este enunciado fue el que consiguió el visto bueno de la mayoría de miembros de la Eurocámara. El debate extraordinario será el miércoles a las 15.00 hora local y todos los grupos del PE dispondrán de turno de palabra.

ESPAÑA CATALUÑA

De Guindos: Cataluña no se independizará y le irá "mucho mejor en España"

Roma (EFE).- El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró hoy en Roma que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar" por razones de "legalidad y de "racionalidad económica" y consideró que "le irá mucho mejor dentro de España". "No tengan la más mínima duda de que la independencia de Cataluña no va a tener lugar, primero por una cuestión de legalidad pero en segundo lugar por un tema de racionalidad económica", destacó ante los medios al margen del XV Foro de Diálogo Italia-España en Roma.

SIRIA CONFLICTO

Al menos 11 muertos en un atentado contra comisaría en Damasco, según ONG

Beirut (EFE).- Al menos once personas murieron hoy en un atentado contra una comisaria de policía en el barrio de Al Midan, en el centro de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que destacó que hay un gran número de heridos. La ONG apuntó que hubo tres estallidos, uno ocasionado por un coche bomba y otros dos por dos suicidas con cinturones de explosivos.

EEUU LATINOAMÉRICA

Almagro cree que sanciones al régimen de Venezuela deberían ser más "fuertes"

Miami (EEUU) (EFE).- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo hoy que las sanciones contra Venezuela deberían ser más "fuertes y generales" para lograr que el país vuelva al camino de la democracia, pero también debe haber presión interna y pidió en ese sentido a la oposición venezolana que sea "fuerte". Almagro respondió así la pregunta de un asistente a la Cumbre Latinoamericana 2017, organizada por el gobernador de Florida, Rick Scott, y en la que participan representantes del sector público y privado de Estados Unidos y Latinoamérica. A juicio de Almagro, las sanciones deberían abarcar a la totalidad de un régimen que "ha acabado completamente con el imperio de la ley" en Venezuela.

ODEBRECHT ECUADOR

Fiscal General pide prisión preventiva para vicepresidente de Ecuador

Quito (EFE).- El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, pidió hoy la prisión preventiva para el vicepresidente del país, Jorge Glas, a quien se investiga en un caso de supuesta asociación ilícita relacionado con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Baca hizo esa petición durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Glas y su tío Ricardo Rivera, éste último bajo arresto domiciliario dentro del proceso de investigaciones de las presuntos sobornos de la firma brasileña.

R.UNIDO CONSERVADORES

Hammond apremia la negociación del "brexit" y avisa de "la amenaza" laborista

Londres (EFE).- El ministro británico de Economía, Philip Hammond, instó hoy a "acelerar" las negociaciones del "brexit" para reducir la incertidumbre, al tiempo que arengó a los conservadores a combatir "la fantasía socialista" que encarna el popular líder laborista, Jeremy Corbyn. Hammond dedicó el grueso de su discurso en el congreso anual del Partido Conservador, que se celebra hasta el jueves en Manchester (norte de Inglaterra), a defender el mercado libre frente a las propuestas socialdemócratas de Corbyn, que, dijo, "amenazan el progreso económico y la libertad política".